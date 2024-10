Hera dezvăluie imagini impresionante ale Pământului și Lunii pe drumul spre asteroizi – o speranță pentru apărarea planetei

Misiunea Hera, lansată de Agenția Spațială Europeană (ESA), ne aduce primele imagini captivante ale Pământului și Lunii, pe măsură ce nava își începe lunga călătorie spre sistemul de asteroizi Didymos-Dimorphos. Aceste imagini, surprinse de la o distanță de peste 1,6 milioane de kilometri, oferă o priveliște incredibilă a Pământului și a Lunii pierdute în vastitatea spațiului cosmic. Imaginile vin ca un prim semn al misiunii de succes a sondei spațiale Hera, care va ajunge la destinație în 2026 pentru a studia impactul misiunii NASA DART și pentru a aduna date cruciale pentru viitoarele misiuni de deviere a asteroizilor.

Hera a fost lansată cu scopul de a evalua urmările misiunii DART (Double Asteroid Redirection Test) a NASA, care a avut loc în 2022. Misiunea DART a fost menită să devieze asteroidul Dimorphos, un experiment de succes care a demonstrat că deflecția asteroizilor ar putea fi o strategie viabilă de apărare planetară. Totuși, multe întrebări au rămas fără răspuns cu privire la efectele pe termen lung ale impactului și schimbările exacte în structura asteroidului.

În cadrul acestei misiuni, Hera va ajunge la sistemul de asteroizi Didymos-Dimorphos pentru a realiza o caracterizare completă a lui Dimorphos, micuțul satelit lovit de DART. Paolo Martino, director adjunct al proiectului, a declarat că „Hera va realiza o caracterizare completă a lui Dimorphos care ne va permite să înțelegem pe deplin eficiența tehnicii de impact a DART”. Studiind dimensiunea și adâncimea craterului creat de coliziunea DART, Hera va oferi date esențiale despre felul în care diferitele tipuri de asteroizi reacționează la impacturile cinetice. Aceste informații ar putea ajuta la rafinarea viitoarelor misiuni de deviere a asteroizilor, asigurând astfel că avem o metodă sigură de protecție împotriva unor potențiale amenințări din spațiu.

La scurt timp după activarea instrumentelor sale, Hera a reușit să surprindă o serie de imagini impresionante ale Pământului și Lunii. Folosind Camera de Framing a Asteroidului (AFC), Hera a capturat o vedere spectaculoasă a Pământului și a Lunii, de la peste 1,6 milioane de kilometri. În aceste imagini, Pământul apare în colțul stâng jos, luminat de nori albi deasupra Oceanului Pacific, în timp ce Luna este vizibilă în centru, un punct alb luminos în vastitatea spațiului.

ESA a împărtășit aceste imagini pe platforma X (fosta Twitter), cu mesajul „Adio, Pământ!”, marcând începutul misiunii sondei către adâncurile spațiului. De asemenea, o altă fotografie a fost realizată de Imagerul Termic cu Infraroșu (TIRI), care a surprins Pământul de la aproximativ 1,4 milioane de kilometri, oferind o imagine distinctă a polului nord orientat în sus și a coastei estice a SUA. Aceste prime teste ale instrumentelor Hera oferă date valoroase care vor fi folosite ulterior pentru studiul în detaliu al sistemului de asteroizi.

