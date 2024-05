Grăbește-te să scapi de Windows 10, dacă încă îl mai folosești. Microsoft i-a pus gând rău

Multe afaceri, școli și persoane încă folosesc Windows 10, iar în timp ce acest lucru nu va cauza probleme în momentul de față, s-ar putea să apară când suportul pentru Windows 10 se încheie în 2025.

Să aruncăm o privire mai atentă la ce se va întâmpla și ce înseamnă acest lucru pentru tine.

Când și de ce se încheie suportul pentru Windows 10? Chiar dacă Windows 10 este cel mai popular serviciu de operare desktop Windows, Microsoft a decis să încheie suportul pentru această platformă îndrăgită pe 14 octombrie 2025.

Pe lângă posibilele stimulente financiare, Microsoft dorește să-și concentreze atenția asupra produselor sale mai noi, cum ar fi Windows 11, care au funcționalități mai actuale și caracteristici de performanță îmbunătățite.

Mai mult, în lumea tehnologică și cibernetică în rapidă dezvoltare de astăzi, produsele mai noi ale Microsoft au caracteristici de securitate mai robuste.

Și cu zvonurile că Windows 12 ar putea să apară la sfârșitul anului 2024 sau începutul anului 2025, nu este de mirare că este timpul să ne luăm rămas-bun de la Windows 10.

Poți continua să folosești Windows 10 după octombrie 2025?

Până acum, detalii au fost eliberate doar pentru organizații și instituții educaționale, cu mai multe informații care urmează să fie publicate în octombrie 2024 (un an înainte de încheierea suportului general).

Indiferent de ceea ce se întâmplă, pentru a continua să folosești Windows 10 în siguranță după data limită, va trebui să plătești pentru actualizări de securitate extinse (ESU-uri). Dacă optezi pentru această soluție, va trebui să verifici că folosești Windows 10, versiunea 22H2.

Mai specific, ESU-urile vor include actualizări critice de securitate pentru PC-urile cu Windows 10. Cu toate acestea, ele nu îți vor oferi funcții noi și modificări de design.

Nici nu vei primi suport tehnic regulat (suport tehnic este disponibil doar dacă ai nevoie de ajutor la activarea și instalarea ESU-urilor).

Prețurile pentru ESU-uri sunt estimate să fie următoarele:

Pentru organizații: 61 $ pentru primul an, 122 $ pentru al doilea an și 244 $ pentru al treilea an. Pentru instituții educaționale: 1 $ pentru primul an, 2 $ pentru al doilea an și 4 $ pentru al treilea an.

Pentru clienții personali: Din păcate, Microsoft nu a eliberat încă costul pentru persoane fizice, posibil pentru că este mai ușor pentru tine sau pentru mine să facem o schimbare decât este pentru organizații sau școli cu sute de utilizatori și dispozitive.

Este probabil ca prețul pentru clienții personali să se situeze undeva între prețul pentru organizații și instituții educaționale, dar sperăm să avem aceasta confirmat în octombrie 2024.

Este de remarcat faptul că nu poți obține ESU-uri pentru mai mult de trei ani după 14 octombrie 2025, nici nu poți plăti pentru un suport parțial (cum ar fi o subscripție pe șase luni).

Mai mult, dacă decizi să te alături programului ESU în al doilea sau al treilea an, va trebui să plătești pentru toți cei trei ani, deoarece ESU-urile sunt cumulative.

Pe scurt—da, poți încă să folosești Windows 10 după octombrie 2025, dar va trebui să iei măsuri pentru a te asigura că primești actualizări de securitate. În cele din urmă, ESU-urile sunt doar o soluție pe termen scurt (și costisitoare).

Ce se va întâmpla dacă nu mă abonez la ESU? Dacă continui să folosești PC-ul cu Windows 10 după octombrie 2025, acesta va continua să funcționeze, dar nu va primi actualizări de securitate, corecții de bug-uri, îmbunătățiri ale funcțiilor sau patch-uri pentru problemele de securitate.

Acest lucru crește semnificativ șansele de a suferi o încălcare a securității și va face tranziția ta la Windows 11 o salt mai mare, deoarece nu vei fi experimentat cele mai recente funcții pe care Windows le oferă.

De asemenea, pe măsură ce alte software-uri și hardware se dezvoltă, Windows 10 va rămâne în urmă, ceea ce înseamnă că în cele din urmă vei avea dificultăți cu problemele de compatibilitate.