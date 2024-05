Google anunță o nouă funcție AI activată de cameră: De ce este revoluționară

Google își provoacă utilizatorii cu o nouă funcție AI intrigantă cu o zi înainte de conferința sa pentru dezvoltatori, I/O.

Astfel, compania a distribuit un scurt video pe X, fost Twitter, care pare să arate o nouă funcție AI activată de cameră, capabilă să recunoască ce se află în cadru în timp real.

Videoclipul, etichetat drept un „prototip”, arată ceea ce pare a fi un dispozitiv Pixel cu camera deschisă, vizualizând scena de deschidere a conferinței I/O. Persoana care ține camera întreabă: „Hei, ce crezi că se întâmplă aici?”.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling 🤩. See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9

— Google (@Google) May 13, 2024