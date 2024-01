Anamaria Prodan revine în fotbal. Cu ce club din România a semnat

Anamaria Prodan a dezvăluit recent că a purtat tratative pentru a deveni acționar în cadrul clubului Radomiak, din Polonia. Până la urmă, impresara a anunțat că a semnat un contract cu un club din România, dar nu din SuperLiga. Despre ce formație este vorba.

Echipa din România cu care a semnat Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a dezvăluit că a vrut să devină acționar al formației Radomiak, din Polonia, atunci când evolua în Liga a II-a, și a spus de ce este tentată să investască într-o echipă de fotbal din străinătate.

Acum, Radomiak joacă în prima ligă și ocupă locul 10, cu 24 de puncte obținute după 19 etape jucate. Formația poloneză este condusă de un colaborator al impresarei, Octavian Moraru, fost director sportiv la Rapid și la Gaz Metan Mediaș.

”Puteam face pasul acolo, însă, la vremea respectivă, eu aveam lupte grele cu răposatul (n.r. – Laurențiu Reghecampf). Asta e viața. De ce să investești în România, în fotbal și să te duci la pușcărie, când poți merge în Polonia, Belgia, Franța să faci performanță și să te respecte toți”, a spus Anamaria Prodan pentru Digisport.

Până va ajunge să investească la o echipă din străinătate, Anamaria Prodan a semnat un contract cu un club din România. Ea a devenit președinte al echipei de minifotbal A.C.S MFC Ploiești, înființată în urmă cu zece ani. Impresara a mai fost în conducerea echipelor FC Buftea, FC Snagov, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj.

Echipa MFC Ploiești, înființată in anul 2014, este manageriată de Gabriel Georgescu, sub comanda căruia s-a câștigat Cupa LMF Prahova în anii 2018, 2019 si 2022. Echipa a bifat participări la turneele naționale organizate de Federația Română de Minifotbal, acolo unde, în anul 2021 a fost in Top 16 echipe de Minifotbal din România.

România, campioană mondială la minifotbal

România a câștigat Cupa Mondială la Minifotbal, după ce a trecut în finala din Emiratele Arabe Unite de Kazahstan. A fost 2-2 după 60 de minute de joc și 12-11 la loviturile de departajare.

Pentru cucerirea titlului mondial, jucătorii naționalei au fost recompensați cu o primă în valoare de 1.000 de euro. Prin comparație, jucătorii naționalei de fotbalul pe teren mare au primit pentru calificarea la EURO 2024 o primă de aproximativ 150.000 de euro.

Anamaria Prodan a făcut ”muncă patriotică” pentru Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost căsătoriți mai bine de 13 ani, dar au divorțat cu scandal, iar antrenorul și-a refăcut viața cu Corina Caciuc, care i-a dăruit doi copii.

Anamaria Prodan a dezvăluit că în timpul căsătoriei nu a încasat niciun ban din contractele pe care le-a negociat pentru fostul soț. La fel a procedat și cu Sarah, fiica cea mare, care a semnat cu echipa de baschet Sepsi-SIC Sf. Gheorghe, după ce a jucat în SUA.

”Eu nu am luat niciodată comision membrilor familiei, nici tatălui lui Bebeto și fostul meu soț, nici copiilor. Eu îmi negociez foarte bine comisioanele, cu cluburile, dar îl dau copiilor. I l-am dat și fostului soț!”, a declarat, anul trecut, Anamaria Prodan, pentru ego.ro.

Laurențiu Reghecampf a avut multe contracte bănoase, iar cel de la Al Hilal, ca să luăm doar un exemplu, a fost de trei milioane de euro pe an.