Gigi Becali, din nou bunic. S-a aflat ce sex are al treilea copil al fiicei latifundiarului

Gigi Becali a anunțat că va fi pentru a treia oară bunic. Fiica sa cea mare, Teodora, și soțu său Mihai Mincu își vor mări familia. Acum, s-a aflat și ce sex are copilul care va veni pe lume în săptămânile care urmează.

Teodora (29 de ani), cea mai mare fiică a lui Gigi Becali este din nou însărcinată, iar anunțul a fost făcut chiar de patronul FCSB-ului. Fata omului de afaceri este căsătorită cu Mihai Mincu, un tânăr care provine dintr-o familie potentă din punct de vedere financiar, din octombrie 2019. Cei doi au două fetițe și vor deveni din nou părinți.

Gigi Becali nu a dezvăluit ce sex are al treilea copil al fiicei sale, însă s-a aflat că patronul FCSB-ului va fi, din nou, bunic de fetiță, potrivit Cancan. Prima sa nepoată, Maria, s-a născut în iunie 2020, în timp ce al doilea copil al cuplului, tot o fetiță, a venit pe lume în vara lui 2022.

Gigi Becali are trei fiice. Teodora a studiat la Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice și a terminat și masterul în Administrarea Afacerilor. Alexandra, (28 de ani) este cea de-a doua fată, iar Cristina (23 de ani) este mezina familiei.

Alexandra Becali a intrat pe piața imobiliară și și-a deschis propria firmă în primăvara anului 2021. Compania ei a construit două blocuri în zona de Nord a Capitalei, evaluate la 20 de milioane de euro. Dar, recent, a aflat că firma riscă să intre în insolvență din cauza unei datorii.

Fiica patronului FCSB va ajunge în instanță din cauza unei datorii de 50.000 de euro pe care nu vrea să o plătească, deoarece susține că a fost păcălită. Astfel, Alexandra Becali se va judeca cu cei care îi cer banii, iar primul termen din acest dosar este stabilit la data de 23 mai 2024. Gigi Becali a lămurit cum stau, de fapt, lucrurile.

”Au spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. Au zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane?