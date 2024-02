Fiica lui Gigi Becali, ”tun” pe piața imobiliarelor. ”Tată, noi avem bani”

Gigi Becali (65 de ani) este mândru de faptul că cel puțin una dintre fiicele sale, Alexandra Becali (27 de ani), îi calcă pe urme în domeniul afacerilor.

Alexandra Becali, jucător important pe piața imobiliarelor din România

Alexandra Becali este a doua fiică a lui Gigi Becali. Dintre toate cele trei fete, Alexandra este cea mai activă pe rețelele de socializare și din fotografiile pe care le postează se observă că îi place sa se îmbrace la modă, să plece în vacanțe și să conducă mașini de lux. În plus, Alexandra a devenit și un ”pion” important, alături de soțul ei, pe piața imobiliară.

Fiica latifundiarului din Pipera a intrat pe piața imobiliară și și-a deschis propria firmă în primăvara anului 2021. Compania ei a construit două blocuri în zona de Nord a Capitalei, evaluate la 20 de milioane de euro. Dar, recent, a aflat că firma riscă să intre în insolvență din cauza unei datorii.

Alexandra a ajuns în instanță din cauza unei datorii de 50.000 de euro pe care nu vrea să o plătească, deoarece susține că a fost păcălită. Astfel, Alexandra Becali se va judeca cu cei care îi cer banii, iar primul termen din acest dosar este stabilit la data de 23 mai 2024.

Citește și: „Pohta ce-am pohtit!”. Gigi Becali a scris un cec de 50.000 de euro ca să „mute” o nuntă

Gigi Becali: ”Înseamnă că a dat patru milioane de euro”

Până atunci, Gigi Becali, care susține că nu-și face probleme despre această situație încurcată a firmei Alexandra Becali Imobiliare, a dezvăluit cum, recent, fiica sa a dat un ”tun” în valoare de patru milioane de euro.

”Îl întreb pe ginerele meu câte apartamente a vândut. ‘Păi, mă, tată, am avut 7 vizionări și am vândut 4′. O întreb pe fată, ‘Băi, tată, uite mâine mă duc să vând două’.

Sunt cele mai scumpe. Bine, la ăștia ai mei eu le-am spus așa: ‘Voi vedeți cât e piața. Dacă e 1.450 de euro metru pătrat, utilul, vinde cu 1.350. 100 în jos și cumpără lumea numai de la voi. Tată, noi avem și teren și bani. Facem altele. Vinde marfa, vinde marfa, vinde marfa, altă marfă‘.

Mi-a zis ginerele meu: ‘Băi, tată, a venit un evreu și a cumpărat 10 case’. ‘Cum a cumpărat?’. ‘A zis că se mută el și cu încă zece familii, prieteni din Israel’. E 400.000 de euro o casă. Înseamnă că a dat vreo 4 milioane de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Citește și: Ce pensie are Gigi Becali. Este una dintre cele mai mari din România, cum a reuşit să ia atâţia bani

Gigi Becali: ”Faliment? Ăștia sunt bani de semințe pentru mine”

Finanțatorul FCSB-ului a fost puțin iritat atunci când a fost întrebat despre falimentul firmei Alexandrei.

”Au spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. Au zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane?

Aia e firma fetei mele Alexandra. Nu are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească. Am zis: `Hai, mă, tată, să-i dăm banii!`. `Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul`. Au cerut insolvența.

Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a spus Gigi Becali, la Digisport.