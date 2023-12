Iubita lui Octavian Popescu, decizie radicală după declarațiile spumoase ale lui Gigi Becali. Ce a făcut

Octavian Popescu are zile grele la FCSB din cauza formei slabe pe care o traversează în acest sezon. Jucătorul a ajuns rezervă, iar Gigi Becali crede că toate se întâmplă din cauza vieții particulare a acestuia și a făcut declarații spumoase pe această temă. Imediar după, iubita lui Octavian Popescu a luat o decizie radicală.

Octavian Popescu a ajuns la FCSB în anul 2020, iar Gigi Becali își făcuse planuri mari cu el, sperând să-l vândă cu zeci de milioane de euro. Acum, fostbalistul de 20 de nai este tot mai des criticat din cauza formei slabe arătate în ultima perioadă. Patronul ”roș-albastrilor” a încercat să-l motiveze și i-a cumpărat un apartament în valoare de 200.000 de euro, însă evoluțiile fotbalistului au fost dezamăgitoare și a ajuns rezervă la FCSB.

Tot Gigi Becali a spus că Octavian Popescu urmează să se căsătorească cu iubita sa ,Alina, cu șase ani mai mare. Aceasta e studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti. Însă latifundiarul din Pipera este de părere că randamentul scăzut al fotbalistului are legătură cu viața extrasportivă.

”Dacă talentul nu-l combini cu munca și te fură puțin… E o vârstă la care trebuie să-ți pui rădăcinile. Dacă în loc să te gândești la fotbal, îți iei o fată și stai cu ea… Nu știu, nu vreau să spun… Am fost toți tineri. Dacă vrei să faci fotbal, chiar dacă ești căsătorit, trebuie să gestionezi relația de împreunare cu nevasta ta. Dacă vrei bani mulți din fotbal, trebuie să spui ‘Ne împreunăm o dată pe săptămână’.

Gigi Becali a mai subliniat că Octavian Popescu este lipsit de vlagă, tocmai pentru că nu știe cum să-și organizeze timpul liber petrecut alături de partenera sa.

La scurt timp după decarațiile lui Gigi Becali, Alina, iubita lui Octavian Popescu, a luat o hotărâre radicală. Ea a șters toate postările de pe contul său de Instagram, în ciuda faptului că este urmărită de peste 10.000 de persoane.

Octavian Popescu are cea mai mare clauză de reziliere din lotul FCSB-ului, iar echipa care va vrea să-l transfere va trebui să plătească nu mai puțin de 100 de milioane de euro

Despre situația lui Octavian Popescu a vorbit și Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Acesta a afirmat că principala problemă pentru evoluțiile slabe ale jucătorului ar fi anturajul dubios în care se învărte și iubita sa și i-a transmis un avertisment uluitor. ”Oracolul din Bălceşti” a comparat situaţia „perlei” lui Gigi Becali cu cea a fostului milionar de la Izvorani, Irinel Columbeanu.

Am auzit că are o de asta nefericită și un anturaj nefericit. Nu pot să spun mai mult. El crede că e Făt Frumos, ca Irinel. Nu e o problemă dacă se iubesc, poa’ să fie mai mare decât el cu 6, 20 de ani. Să aibă grijă că la 20 de ani poți să aluneci așa de rău, am văzut super talente care s-au distrus din cauza păsăricii. La porumbei mă refer. La porumbițe”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.