Gigi Becali, dezlănțuit după ce FCSB a umilit pe Craiova: ”Să vedeți ce vor fi Real Madrid și Barcelona în fața mea”

FCSB a spulberat-o pe Universitatea Craiova, în deplasare, scor 3-0, și păstrează un avans confortabil în campionat. Gigi Becali jubilează după acest succes și anunță o perioadă de glorie pentru echipa sa, despre care spune că se va bate de la egal la egal cu granzii din Europa.

FCSB defilează în lupta spre primul titlu din 2015 încoace, având un avans de 11 puncte fîn clasament față de Rapid, ocupanta locului doi. La aproximativ 12 ore de la finalul jocului din Bănie, Gigi Becali (65 de ani) a susținut tradiționala conferință de presă la proprietatea sa din Aleea Alexandru.

După triumful din Bănie, Gigi Becali este sigur că FCSB va câștiga titlul la finalul campionatului și va lupta să intre în grupele Champions League. Mai mult, latifundiarul susține că echipa sa va răpune și marile cluburi ale Europei.

Patronul FCSB-ului a acuzat jocul dur al jucătorilor de la Universitatea Craiova în derby-ul cu FCSB. Aceștia au văzut două cartonașe galbene în primele cinci minute ale meciului. În plus, Gigi Becali a ironizat gruparea finanțată de Mihai Rotaru.

Citește și: Gigi Becali dezlănțuit la adresa lui Dorin Rotariu: ”Ai ceva la cap?” Dezvăluirea latifundiarul despre Mihai Stoica

”Mi-am dat seama. Care e diferența între mine și ei? Hai să nu spunem ei, să spunem Mihai Rotaru. Eu am fost la echipă acum vreo trei ani și le-am spus: `Jucați fotbal, aveți familie, copii, nu v-ar plăcea să vă rupă alții picioarele. E meseria voastră. Fotbal, nu lupte. Jucați fotbal`.

Gigi Becali nu s-a putut abține și a râs și de patronul Craiovei, care se lăudase înainte de meci că Universitatea are jucători mai buni decât FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvâluit și ce mesaj i-a trimis după derby-ul în care roș-albaștrii au făcut instrucție cu oltenii.

Citește și: Mihai Rotaru s-a dus în vestiar după umilința Craiovei cu FCSB. Acuzații dure la adresa arbitrajului

Când am văzut asta cu posturile, am leșinat de râs. Singurul jucător de la ei, care este valoros, e Mitriță, dar nu poate să fie peste Coman. Singurul care poate să fie mai bun pe post este Bancu, care cred că e mai bun decât Radunovic. În rest, nu are nimic mai bun decât noi.

I-am dat mesaj (n.r. lui Mihai Rotaru) și i-am spus ”Ți-am dat nana, de o să ții minte toată viața ta”, s-a amuzat Gigi Becali.