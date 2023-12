Gigi Becali dezlănțuit la adresa lui Dorin Rotariu: ”Ai ceva la cap?” Dezvăluirea latifundiarul despre Mihai Stoica

La doar o zi după eșecul suferit de FCSB cu Oțelul Galați, scor 0-2, pe Arena Națională, Gigi Becali a pus tunurile pe Dorin Rotariu. Patronul roș-albaștrilor a făcut și o dezvăluire dspre Meme Stoica. Managerul a încercat să îl convingă să nu îl aducă la echipă pe fostul jucător al lui Dinamo.

Gigi Becali nu a avut milă de Dorin Rotariu după eșecul FCSB-ului cu Oțelul Galați și a dat de înțels că din ianuarie nu va mai fi sub contract cu echipa sa. Adus în octombrie 2023, atacantul a bifat cinci meciuri în tricoul roș-albastru, fără să-și treacă în cont vreun gol sau o pasă decisivă.

Gigi Becali a dezvăluit că Dorin Rotariu, în vârstă de 28 de ani, nici măcar nu trebuia să ajungă la FCSB, dacă ar fi ascultta sfatul lui Meme Stoica. Acesta nu a fost de acord cu aducerea atacantului, însă Gigi Becali nu l-a luat în seamă și i-a oferit acestuia un contract de 20.000 de euro pe lună.

Patronul FCSB a dezvăluit și de ce nu i-a ascultat sfatul lui Meme Stoica în privința lui Dorin Rotariu. El a spus că l-a pedepsit pe managerul general al roș-albaștrilor din cauza unui episod mai vechi. În urmă cu câțiva ani, Gigi Becali a vrut să îl aducă pe Ciprian Deac la FCSB, însă Mihai Stoica i-a transmis că nu este o mutare inspirată.

”Meme, săracul, are dreptate. Numai că eu am fost încăpățânat. S-a întâmplat o dată când puteam să-l iau pe Deac cu 5.000 salariu și nu l-am luat. De atunci, pentru că m-am luat după Meme, și Deac a ajuns ce a ajuns, nu am ascultat de Meme.

Dar de acum voi asculta, pentru că tot timpul îmi zicea. Eu de ani de zile îi spărgeam totul în cap, dar de acum gata! L-am pedepsit pentru că a greșit cu Deac, dar de acum ascult”, a adăugat Gigi Becali.