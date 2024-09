George Clooney neagă că el și Brad Pitt au fost plătiți fiecare cu 35 de milioane de dolari pentru filmul „Wolfs” și afirmă că a returnat chiar o parte din bani

George Clooney și Brad Pitt, doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood, au fost recent în centrul atenției la Festivalul de Film de la Veneția, unde au avut premiera mondială a filmului „Wolfs”. Cu toate acestea, unul dintre cele mai discutate subiecte nu a fost doar filmul în sine, ci și speculațiile privind sumele impresionante pe care cei doi actori le-ar fi primit pentru acest proiect, scrie publicația americană de entertainment Hollywoodreporter.

Refuzul salariului uriaș

Conform unui articol publicat de The New York Times de Nicole Sperling, s-a vehiculat că Clooney și Pitt ar fi primit câte 35 de milioane de dolari pentru rolurile lor în „Wolfs”. Totuși, Clooney a simțit nevoia să clarifice situația în cadrul unei conferințe de presă la Veneția. Actorul a dezvăluit că suma raportată este „cu milioane și milioane de dolari mai mare” decât ceea ce au primit de fapt. În plus, a subliniat că astfel de speculații ar putea afecta negativ industria filmului, creând o percepție greșită despre salariile standard ale actorilor.

„Cred că e teribil dacă oamenii cred că aceste sume uriașe sunt norma în industria noastră,” a declarat Clooney. „Asta va face imposibilă realizarea de filme.”

De asemenea, Clooney a menționat că el și Pitt au returnat o parte din salariile lor după ce o înțelegere pentru distribuția largă a filmului în cinematografe a căzut, ceea ce a dus la lansarea filmului doar în câteva sute de cinematografe. Aceasta a fost o decizie comună a celor doi actori, care au preferat să contribuie la menținerea viabilității proiectului, în ciuda dificultăților întâmpinate.

Provocările lansării și viitorul filmului „Wolfs”

„Wolfs”, regizat de Jon Watts, este o comedie de acțiune în care Clooney și Pitt joacă rolurile unor rivali, amândoi fiind angajați din greșeală pentru aceeași misiune. Filmul va fi lansat pe Apple TV+ pe 27 septembrie, după o lansare limitată în cinematografe pe 20 septembrie, sub distribuția Sony. Clooney și Pitt au exprimat dorința ca filmul să fie lansat pe scară largă în cinematografe, însă au recunoscut că unele aspecte logistice au împiedicat acest lucru.

Clooney a reflectat și asupra schimbărilor prin care trece industria filmului, în special în contextul post-pandemic. El a menționat că, deși este dezamăgit de lansarea limitată, este mulțumit că filmul va ajunge totuși la publicul larg prin intermediul platformei de streaming.

Cu doar câteva zile înainte de premiera de la Veneția, s-a anunțat că Watts a semnat deja un contract cu Apple pentru a scrie și regiza o continuare a filmului „Wolfs”. Rămâne de văzut dacă Clooney și Pitt vor fi implicați și în acest nou proiect, însă fanii speră să îi vadă din nou împreună pe marele ecran.

Un comentariu politic neașteptat

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Clooney a profitat de ocazie pentru a comenta public pentru prima dată despre un articol de opinie pe care l-a scris recent pentru The New York Times, intitulat „Îl iubesc pe Joe Biden, dar avem nevoie de un nou candidat”. Clooney a lăudat decizia lui Biden de a nu mai candida pentru un nou mandat, descriind-o drept „cel mai altruist lucru făcut de cineva de la George Washington încoace.”

Clooney a subliniat că, deși multe dintre manevrele politice care au dus la această decizie nu vor fi amintite, gestul de a face loc unei noi generații merită tot creditul. Aceste remarci au adăugat un plus de profunzime și relevanță socială prezenței sale la festival.

Pe măsură ce lansarea filmului „Wolfs” se apropie, rămâne de văzut cum va fi primit de public și critici, însă un lucru este cert: George Clooney și Brad Pitt continuă să fie nu doar vedete de cinema, ci și voci importante în industria filmului și dincolo de ea.