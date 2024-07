„Anul nou care n-a fost”, filmul românesc ce va avea premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția

Anul nou care n-a fost, primul lungmetraj de ficțiune al regizorului Bogdan Mureșanu, va avea premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.

Anul nou care n-a fost/The New Year That Never Came, primul lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Bogdan Mureșanu, a fost selectat în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la cea de-a 81-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, care se va desfășura între 28 august și 7 septembrie 2024.

„Anul nou care n-a fost” este singurul film românesc prezentat într-o secțiune competițională la această ediție a festivalului.