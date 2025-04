Viața în blackout, un calvar pentru portughezi. Panica s-a instalat în rândul oamenilor, mărturii din inima țării fără electricitate: „Rețeaua de apă urmează să cedeze”

Astăzi în preajma prânzului, mai multe regiuni din Portugalia au rămas fără electricitate. Este o pană generalizată de curent, neanunțată de autoritățile locale și nici pe plan extern. Populația din zona a fost luata prin surprindere și, din câte se vede pe străzi și în magazine, oamenii sunt pe cât de panicați, pe atât de nepregătiți.

In regiunea Algarve, de unde relatez, panica s-a instalat cam la 2 ore după ce curentul a picat. În aceasta zona, majoritatea populației folosește în locuințe exclusiv curentul electric, deci blackout-ul are un impact major. Majoritatea lanțurilor de magazine au închis imediat după ce s-a oprit curentul, din cauza ca nu au generatoare proprii. Doar micii comercianți au vândut produse de baza în limita stocului disponibil și doar cu numerar.

„Oamenii din zona sunt complet deconectați de orice sursa de informare”

La ATM-uri, la stațiile de alimentare, dar și la marile magazine, mașinile nu mai încap în parcare. Din toată regiunea, Lidl a menținut deschis și Apolonia. Pana la ora transmiterii acestei știri, cei doi retaileri au putut gestiona inclusiv plăti cu cardul la POS. Stațiile de alimentare cu combustibil sunt închise, în pofida insistentei șoferilor de a alimenta.

Situația este însă grava și inexplicabila, oamenii din zona sunt complet deconectați de orice sursa de informare, dacă nu dețin un radio pe baterii. Internetul prin fibra, dar și cartelele cu internet din România, care anterior funcționau aici, au picat. Nu poți trimite nici măcar banalul SMS, nici nu poți telefona. Pana acum, unele mesaje trimise off-line au reușit sa ajungă la destinatari, însă nu toate și nu ai o predictibilitate asupra momentului în care rețelele primesc semnal.

Se resimte un puternic sentiment de panica, iar cel mai negativ aspect este ca lipsesc informațiile oficiale de la autorități. Situația pare sa nu fie sub control deloc. Se așteaptă ca pana de curent sa dureze mai mult de 24 de ore, motiv pentru care rețeaua de apa urmează sa cedeze, conform informațiilor oferite de persoanele care locuiesc de mult timp aici și știu cum funcționează rețeaua. Poți observa, în consecinta, oameni cum umplu bidoane și butoaie în curți, pentru a nu rămâne fără apa potabila.

„Tot ce se întâmplă aici ar trebui sa fie o tema de gândire pentru România”

Acest mesaj e redactat la ora 18.00 ora României. Din fericire, aici temperaturile ating 20 de grade Celsius, deci nopțile nu sunt reci și gospodăriile nu necesita încălzire. Cea mai fericita situație este în cazul persoanelor care dețin suprafețe extinse de panouri solare care le generează electricitate, însă nu exista mulți in astfel de cazuri. În mod paradoxal, aici populația nu a investit mult în astfel de sisteme, deși sunt mai mult de 300 de zile călduroase pe an, iar cine are astfel de panouri, în cele mai multe cazuri, nu funcționează atunci când pica rețeaua generala de curent.

Tot ce se întâmplă aici ar trebui sa fie o tema de gândire pentru România. SA NE PREGATIM fiindca în astfel de momente îți dai seama ca ești „mort” fara sistem! Apa, medicamente, hrana neperisabila! – sa nu va lipsească!

