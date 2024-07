Fotografii spectaculoase de astronomie, în competiția Astronomy Photographer of the Year

Pe 12 septembrie, Royal Observatory Greenwich va anunța câștigătorii competiției Astronomy Photographer of the Year. Înainte de anunțul oficial, echipa organizatoare a dezvăluit o listă scurtă cu unele dintre cele mai evocatoare fotografii din concurs.

O competiție tot mai spectaculoasă

Competiția, care a ajuns la a 16-a ediție, a primit peste 3.500 de înscrieri din partea fotografilor amatori și profesioniști din 58 de țări. Alegerea finaliștilor a fost dificilă, dar cele mai impresionante imagini au fost selectate pentru a concura în nouă categorii principale și două premii speciale.

Astronomy Photographer of the Year acordă premii pentru fiecare dintre cele nouă categorii: oameni și spațiu; peisaje cerești; aurore; Soarele nostru; Luna noastră; planete, comete și asteroizi; stele și nebuloase; galaxii; și un premiu pentru persoanele sub 16 ani. În plus, sunt oferite două premii speciale: Premiul Sir Patrick Moore pentru cel mai bun debutant și Premiul Annie Maunder pentru inovație în imagine. Acesta din urmă este acordat pentru cele mai bine procesate imagini din datele open-source de la telescoape consacrate.

Printre fotografiile preferate se numără imagini uimitoare ale aurorelor boreale, ploi de meteori și alte fenomene cosmice. Fiecare fotografie surprinde frumusețea și misterul cosmosului, reflectând talentul și pasiunea participanților. Câștigătorul general va primi un premiu în valoare de £10.000.

Organizatori și sponsori

Competiția este organizată de Royal Observatory Greenwich, în colaborare cu Liberty Specialty Markets și BBC Sky at Night Magazine. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai impresionante fotografii incluse în lista scurtă, împreună cu descrierile furnizate de Royal Observatory Greenwich.

Astronomy Photographer of the Year rămâne una dintre cele mai prestigioase competiții de acest gen, atrăgând atenția fotografilor și iubitorilor de astronomie din întreaga lume. Cu fiecare an, concursul devine tot mai spectaculos, oferind o platformă pentru a celebra și a promova frumusețea și complexitatea universului nostru.

Iată câteva dintre cele mai wow fotografii care sunt înscrise în concurs, prezentate de IFLScience: