Filmul de pe Netflix la care vei râde copios: De ce este extrem de populară în România comedia romantică „Mother of the Bride”

“Mother of the Bride”, un film romantic de comedie lansat în 2024, este o producție americană regizată de Mark Waters și scrisă de Robin Bernheim1. Filmul îi are în rolurile principale pe Brooke Shields, Miranda Cosgrove, Sean Teale, Chad Michael Murray, Rachael Harris și Benjamin Bratt.

Filmul de pe Netflix care te va distra

Povestea filmului de pe Netflix se învârte în jurul personajului Lana, interpretată de Brooke Shields, a cărei fiică, Emma (Miranda Cosgrove), se întoarce din Londra și anunță că se va căsători luna viitoare. Situația se complică atunci când Lana află că bărbatul care a cucerit inima Emmei este fiul bărbatului care i-a frânt inima cu ani în urmă.

După un an lucrând pentru Discovery Resorts în Londra, Emma Winslow (Cosgrove) este surprinsă de o propunere de căsătorie din partea iubitului ei, RJ. Ea acceptă bucuroasă, dar este preocupată de reacția mamei sale, Lana, deoarece au fost doar ele două de când tatăl Emmei a murit când ea avea doar opt ani. În San Francisco, Lana conduce un laborator de cercetare medicală.

Emma se întoarce acasă și anunță că, în loc să meargă la școala de masterat sau să-și găsească un loc de muncă, va conduce propria afacere. Ea va primi o sponsorizare de șase cifre în schimbul promovării Discovery. Apoi, Emma o șochează pe Lana cu vestea că se va căsători într-o lună la un complex turistic din Phuket, Thailanda.

“Mother of the Bride”, o comedie mediocră

Filmul de pe Netflix explorează dinamica relației mamă-fiică, provocările reunirii cu un fost iubit și tensiunile care apar în timpul pregătirilor pentru o nuntă internațională. Este o poveste despre dragoste, familie și despre cum trecutul poate influența prezentul în moduri neașteptate.

Filmul “Mother of the Bride” a avut o primire mixtă din partea publicului și a criticilor. Deși a reușit să ocupe locul nr. 1 pe Netflix, acest lucru nu reflectă neapărat calitatea filmului. Criticii au avut păreri împărțite, cu unele recenzii care îl descriu ca fiind un film mediocru, cu o poveste previzibilă și personaje stereotipe. De exemplu, The Guardian a menționat că filmul este “mai mult umplutură de fundal” și că, deși regizorul Mark Waters are o istorie impresionantă, filmul nu reușește să iasă din zona de confort a genului.

Pe de altă parte, Tom’s Guide a subliniat că, deși filmul a fost promovat ca o comedie romantică ușoară, nu a reușit să impresioneze publicul sau criticii, având scoruri scăzute pe Rotten Tomatoes. În ciuda acestor recenzii, popularitatea filmului pe Netflix sugerează că a atras un număr semnificativ de telespectatori, ceea ce indică faptul că există un public pentru acest tip de comedii romantice.

“Mother of the Bride” a fost lansat pe Netflix pe 9 mai 2024 și are o durată de 90 de minute. Cu o distribuție plină de actori buni și o poveste plină de căldură și umor, filmul promite să fie o experiență de vizionare plăcută pentru fanii genului.