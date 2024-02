Afacerea fiicei sale l-a scos din sărite pe Gigi Becali: ”Nu vrea să-i plătească. Sunt bani de semințe pentru mine”

Alexandra Becali, fiica mijlocie a lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a intrat în afaceri imobiliare, dar are probleme cu firma și a ajuns în instanță. Aceasta are o datorie pe care nu vrea să o achite, iar tatăl său a explicat despre ce e vorba.

Alexandra Becali, în vârstă de 27 de ani, a intrat pe piața imobiliară și și-a deschis propria firmă în primăvara anului 2021. Compania ei a construit două blocuri în zona de Nord a Capitalei, evaluate la 20 de milioane de euro. Dar, recent, a aflat că firma riscă să intre în insolvență din cauza unei datorii.

Fiica patronului FCSB va ajunge în instanță din cauza unei datorii de 50.000 de euro pe care nu vrea să o plătească, deoarece susține că a fost păcălită. Astfel, Alexandra Becali se va judeca cu cei care îi cer banii, iar primul termen din acest dosar este stabilit la data de 23 mai 2024. Gigi Becali a lămurit cum stau, de fapt, lucrurile.

”Au spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. Au zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane?

Aia e firma fetei mele Alexandra. Nu are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească. Am zis: `Hai, mă, tată, să-i dăm banii!`. `Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul`. Au cerut insolvența.

Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a spus Gigi Becali, la Digisport.