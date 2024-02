Facebook în România: Care sunt șansele să își deschidă Meta o filială în țara noastră

Se fac demersuri ca Meta, compania care deține Facebook, să aibă sediu în România.

Meta în România

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, subliniază amploarea influenței rețelelor sociale și discută despre necesitatea reglementării lor, în special în contextul anului electoral.

„Avem discuții la nivelul UE pentru a delimita foarte clar modul în care se face promovarea politică pe rețelele sociale”, a spus acesta, la Digi24.

El atrage atenția asupra faptului că aceste platforme reprezintă un instrument puternic, conferind un avantaj semnificativ competitorilor politici pentru promovare sau denigrare. Ministrul Cercetării recunoaște că a fost afectat de conținutul fals de pe aceste rețele, inclusiv prin clipuri menite să îi prejudicieze imaginea.

În acest sens, el a solicitat Meta să aibă un sediu fizic în România, adresându-se direct șefului Meta pentru Europa.

Conform informațiilor de la Digi24, Meta pare să aibă doar 35 de angajați care se ocupă de conținut în România, conform Expert Forum, citat de Profit.

„Conținutul cel mai important pe care trebuie să se focuseze reglementatorul, și de a-l demarca, este conținutul negativ” și în acest sens „modul în care acel instrument poate fi calibrat poate să spună cu o zi înainte de alegeri cu deepfake ceva de genul „I love Russia”, și asta îl poate afecta pe candidat masiv. Important este să găsim tiparul. Clipurile amuzante astăzi pot să pună un candidat în orice fel de ipostază”, a remarcat Ministrul Ivan.

Ce planuri are compania

Bogdan Ivan a mai spus că „noi ne-am dat seama de acest risc încă de acum un an, am început să creăm instrumente, am vorbit cu marile companii, așa că având patru rânduri de alegeri să putem scădea cât mai mult impactul acestor instrumente care pot fi folosite cu rea credință”.

În ceea ce ar putea fi una dintre schimbările cele mai semnificative ale algoritmului, Threads, răspunsul Meta pentru X, nu va mai sugera conținut politic utilizatorilor care nu optează pentru aceasta. Meta a anunțat vestea recent, încheind o săptămână aglomerată pentru gigantul rețelei sociale.

Doar cu câteva zile în urmă, compania a declarat că va începe etichetarea imaginilor generate de AI pe care le detectează și a debutat cu noi instrumente pentru minori în ceea ce privește schemele de șantaj cu imagini intime.