După 10 ani în Italia și Germania, s-a întors să dea lovitura în România. Afacerea de succes a lui Sebi

Un inginer electrician care a petrecut 20 de ani lucrând la EON și alți zece în Occident s-a întors în țară. Acum, el își pune mari speranțe în montarea panourilor fotovoltaice. Iată în ce constă afacerea de succes a lui Sebi.

Deblocarea programului Casa Verde în această săptămână aduce speranță și pentru micii antreprenori care nu au fost validați ca instalatori sau care nu au avut curajul să se înscrie. Printre aceștia se numără și Eusebiu Ghilan. Inginer electrician, cunoscut și ca Sebi, s-a întors în Iași în 2022, după un deceniu petrecut în Italia, Germania și Austria. Convins că viitorul afacerii se află în instalarea panourilor fotovoltaice în țara sa natală, a înființat imediat o firmă și s-a pregătit să se lanseze ca antreprenor în România.

“Eu visam la Germania, dar visam aşa, ca un vis frumos, nu ştiam la ce să mă aştept. Nu-i rău de trăit, nu-i rău, dar tu, venind din afară, ca străin, oricum eşti privit de sus. Asta-i povestea tuturor românilor, nu-i numai povestea mea. Bine, eu am fost, să zicem, un caz fericit, că am făcut doar electricitate şi acolo, în şantierele din Germania, nu a fost cazul să fiu umilit sau să lucrez din greu. Aveam program fix, salariul – salariu, totul ca la carte. Asigurări, carduri, totul tot, cum fac nemţii. Pot spune că am fost băiat norocos la faza asta. Am pornit-o aşa, întâi prin mijlocul Germaniei, am ajuns prin la Karlsruhe şi tot aşa, până la Munich, apoi m-am dus în Austria. Am stat doi ani şi acolo, mi-am cumpărat o casă. Dar dorul de casă te omoară. Dorul de mâncarea de acasă, dorul de familie, de prieteni. Stai cât stai acolo, dar “te duci cu capul”, devii ca ei. Ei sunt ca roboţii şi am devenit şi noi roboţi pe lângă ei. Casă – serviciu, casă – serviciu, serviciu-casă. Duminica mă mai salvam, pe la biserică, mă mai duceam să mă mai întâlnesc cu români. Şi asta-ţi e viaţa în străinătate”, a spus Sebi, pentru Ziarul de Iași.