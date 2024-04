Doi moldoveni la Cluj au dat lovitura cu o afacere unică în România. Încep de la 900 de lei și sunt din lemn nobil, ceasurile personalizate NOAH

În urmă cu aproximativ o săptămână vedeam un clip cu Bob Rădulescu care își făcea un ceas de mână în România din vișinul plantat de bunicul său în urmă cu mai bine de 35 de ani. Rezultatul este fascinant, iar oamenii responsabili de materializarea visului său sunt băieții de la Noah Watches, Rubén Perju și Iosif Harasemiuc. Între timp, clipul cu pricina a devenit viral, cu 439.000 de vizualizări pe Facebook, 53.000 de vizualizări pe YouTube, zeci de mii de like-uri și sute de comentarii. Povestea este una emoționantă și o poți vedea la capătul acestui material.

Dincolo de partea emoționantă a ecuației, fascinant este însă altceva. Faptul că doi români din Suceava au decis în urmă cu aproximativ 10 ani să facă ceasuri premium în România, de la zero, iar afacerea lor din Cluj a devenit un adevărat succes. Sub nicio formă nu le-a fost ușor, preconcepțiile au fost multe, munca fabuloasă, dar și când au apărut rezultatele, satisfacția a fost pe măsură.

În general nu este ușor să faci afaceri în țara noastră, birocrația este cruntă, legislația aproape indescifrabilă, iar autoritățile par să se dea peste cap pentru a te descuraja. Adăugă la toate acestea faptul că vrei să faci ceva original, complet nou, fără vreun model de business care știi că funcționează, fără un traseu previzibil și vei înțelege poate 10% din inconștiența pe care moldovenii noștri au avut-o când s-au ancorat în producția de ceasuri personalizate din lemn.

Deși cuvinte precum ”artizanat”, ”de la zero” sau ”personalizabil” s-au desemantizat în România din cauza abuzului, la Noah Watches încă se respectă, iar dacă nu te grăbești prea tare, ai toate șansele să ai un ceas din lemn nu doar așa cum ți l-ai imaginat în visele tale, dar din lemnul tău adus de acasă, cum a făcut Bob de la Epic Show. Chiar și dacă nu faci însă acest efort, fiecare ceas Noah are o poveste în spate, așa s-a ajuns și la seriile limitate precum ”Centenary Limited Edition” – dedicate celebrării a 100 de ani de la Marea Unire sau ”Zamfir 80 Limited Edition” – 80 de ceasuri dedicate împlinirii a 80 de ani de către marele artist Gheorghe Zamfir. În orice caz, pentru a vedea cu ochii tăi creațiile Noah, poți intra pe magazinul lor online. Ca o notă de subsol importantă, livrează la nivel global, dacă vrei să faci un cadou peste graniță.

Rubén Perju și Iosif Harasemiuc, fondatorii Noah Watches

Pentru a înțelege mai bine cum a fost posibilă materializarea visului din spatele acestor ceasuri din lemn, cât de greu este să faci o afacere în România, să educi publicul și să dobori o sumedenie de piedici într-un deceniu, am vorbit cu Rubén Perju de la Noah în rândurile de mai jos. Cu un pic noroc, poate îți vei găsi și tu inspirația pentru transpunerea în realitate a propriilor ambiții. Chiar cred că cei doi tineri au reușit să demonstreze că puține afaceri sunt imposibile, chiar și în România, când curaj, ambiție, voință de muncă, poate un strop de noroc și o deloc neglijabilă inconștiență.

1. Cum v-a venit ideea pentru această afacere? Cât a durat până să simțiți că a început să funcționeze, să fie de viitor?

Rubén Perju – Noah Watches: E foarte greu să zici de unde îți vin ideile. Eu consider că orice idee bună o primești de la Dumnezeu. Așa am primit și eu această idee. În 2012 am primit de la soția mea un ceas din comerț și la un moment dat l-am scăpat jos pe gresie. În acel moment mai multe elemente aplicate pe cadranul ceasului s-au desprins și au blocat mecanismul.

În 2013 eram în anul 5 la facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca și aveam proiecte pe rol la care foloseam destul de mult lemn. Am luat niște tije de lemn și cu un simplu cutter am început să strunjesc și să tai din elementele respective de lemn până mi-a ieșit „o mică ramă de tablou” de dimensiunea unui ceas. Am luat cureaua de la ceasul defect și am montat-o pe noua piesă de lemn pe care tocmai o creasem. Am pus „ceasul de lemn“ pe mână și mi-a plăcut senzația. Inevitabil m-am gândit la cât de tare ar fi să-mi fac propriul ceas din lemn.

După câteva zile i-am trimis lui Iosif Harasemiuc o poză cu „rama de tablou pe mână” să îi zic de ideea pe care o coceam. Iosif, fiind inginer la bază, un om tehnic și priceput, a reușit să afle ce ne trebuie pentru a putea produce un ceas de lemn. După mai multe iterații am fost împreună de acord să pornim pe acest drum. Să facem în România un ceas de mână folosind lemn exotic.

Au urmat 2 ani intensi de investiții, multe schițe, nopți nedormite, nenumărate teste și prototipuri. Acești 2 ani au fost grei nu doar datorită nivelului de investiții care se cerea, dar și datorită reacției oamenilor care auzeau ce vrem să facem. Majoritatea erau sceptici și ne credeau nebuni.

Iar în 2015, în luna mai, am lansat pagina de Facebook NOAH și am participat la un târg de design intitulat Made in Romania, târg la care am vândut primele 8 ceasuri cu un preț mediu de 700 RON/ceas. Acela a fost momentul în care am prins aripi, toată presa a început să vorbească despre ideea noastră, primeam o grămadă de mesaje și multe comenzi prin intermediul Facebook, fără să avem un website.

V-ați confruntat cu o problemă de percepție sau de lipsă de încredere în faptul că vorbim de un producător românesc de ceasuri de mână?

Rubén: Sigur că da. Până la urmă, oamenii aveau dreptate. Cine eram noi să facem ceasuri, chiar dacă nu aveam experiență? Ei bine, eram doar doi tineri curajoși și cu vise mărețe. Orice se poate învăța atunci când vrei și ești determinat.

Desigur, pe tot parcursul am încercat să ne educăm atât pe noi, cât și pe cei care intrau în contact cu brandul NOAH. Noi nu ne batem cu branduri consacrate de ceasuri. Noi creăm ceasuri cu povești, ceasuri 100% personalizate și, chiar dacă suntem într-un domeniu tehnic, considerăm că nu acesta este atuul nostru. Atuul NOAH este că reușește să livreze emoție, ceasuri care poartă povești extraordinare.

Am înțeles că mecanismele de ceas le procurați din Elveția, în timp ce lemnul atât de particular vine din diferite colțuri ale lumii. Cum ați luat decizia să faceți acest efort în primul rând financiar, de ce nu ați mers pe o variantă mai accesibilă, din China de exemplu?

Rubén: De la început am vrut să construim un brand premium. Un brand cu valori puternice care se reflectă în calitate, în atenția la detalii și în relația cu clienții. A fost o decizie foarte ușoară să mergem pe mecanisme elvețiene plăcate cu aur, geam cristal safir 9H, piele naturală produsă în Italia și multe alte elemente, întrucât toate acestea se aliniau perfect cu valorile brandului NOAH.

Chiar dacă săptămânal primim oferte de la producători de ceasuri din China, unde prețurile sunt mult mai bune, noi ne încăpățânăm să producem in-house, păstrând un control al calității cât mai ridicat.

Dincolo de ideea originală și de faptul că sunteți singurul producător autohton de ceasuri de mână de la zero, cât de complicat este să faci o afacere în România? Ce piedici îți pune statul, ați recomanda asta altor români?

Rubén: Drumul antreprenoriatului nu este unul ușor. Pot spune doar ce am făcut și noi: În primul rând am decis să încercăm și să facem primul pas. Am încercat și am intrat în această lume care este definită de cifre, facturi, furnizori, idei, schițe, prototipuri, discuții cu potențiali clienți, bugete etc. După un an am tras linie, am analizat experiența din ultimul an și am ajuns la concluzia că ne place.

Dar la fel de bine putea să fie o decizie diametral opusă. Nu ne place, nu e de noi și ne întoarcem la ce făceam înainte.

După aproape 10 ani de când ați vândut primele ceasuri „Made in Romania”, simțiți la vreun nivel că „ați dat lovitura” în acest domeniu, că aveți o afacere de succes?

Rubén: Parcursul NOAH a fost unul complex, și cu bune și cu rele, însă este foarte important să înțelegem noi ca și antreprenori că experiența pe care o acumulăm și călătoria este extrem de importantă, poate chiar mai importantă decât destinația sau rezultatul final.

Dacă ar fi să aleg un moment extrem de important din toți acești 9 ani, acela ar fi ACUM. Anul 2024 este un an special, deoarece echipa NOAH este una mai solidă ca niciodată, iar strategia de marketing și vânzări este una extraordinară, care a adus rezultate foarte bune încă din prima lună.

Cred că ne aflăm într-un moment extrem de important și asta îmi dă curaj să cred că brandul NOAH va ajunge foarte departe.

6. Cum vedeți profilul utilizatorului de ceasuri NOAH? Sunt mai mulți români, mai mulți străini, unde vindeți mai bine? Dacă nu este secret, aveți în portofoliu utilizatori de ceasuri NOAH de care sunteți mândri, care au o semnificație specială pentru voi, vedete, dar nu neapărat?

Rubén: Clienții NOAH sunt în primul rând oameni extrem, extrem, extrem de faini! Oameni educați, deschiși, iubitori de artă, frumos și inovație și nu în ultimul rând, oameni care investesc în experiențe.

Până la urmă, să porți un ceas NOAH este în sine o experiență! Evident, ne bucurăm de fiecare dată când o persoană publică cu o influență foarte mare ne contactează să îi facem un ceas personalizat.

Printre aceste persoane putem aminti pe Maia Morgenstern, Ion Țiriac, Bob Rădulescu, Helmuth Duckadam, Nadia Comăneci, Inna etc.

Dar dintre toate acestea, considerăm că una dintre cele mai frumoase povești în ce privește conceptul ceasului este povestea lui Bob Rădulescu, pe care vă invităm să o vizionați.