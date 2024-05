Din nou în joc: De ce aleg profesioniștii să se întoarcă la EA România [P]

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tendințele în recrutare se transformă și ele, fiind tot mai des orientate spre diversitate și inovație. Candidații care provin din diferite medii sau industrii aduc cu ei o perspectivă nouă asupra proiectelor pentru care vin să lucreze. În același timp însă, există pe piață și o tendință de revenire a foștilor angajați în compania din care au plecat.

“Acest fenomen, cunoscut sub numele de „angajați boomerang”, a devenit din ce în ce mai frecvent în ultimii ani. Se întâmplă și la noi, în Electronic Arts Romania, și ne bucură să vedem că foști colegi se întorc pentru a-și continua cariera împreună cu noi. Unii dintre ei simt nevoia să se întoarcă într-un mediu familiar, altora le lipsesc atmosfera de lucru, colegii sau cultura organizației.

Există, de asemenea, multe avantaje și pentru companie: foștii angajați se adaptează mai repede, aduc idei noi ca urmare a experienței externe acumulate, și performează la standarde mai înalte.

Doresc să subliniez în mod deosebit că ei parcurg procesul nostru standard de recrutare, unul echitabil, în care toată lumea are acces la oportunitățile profesionale din Electronic Arts Romania.” Anca Lăzăroiu, Talent Acquisiton Manager

I-am întrebat pe colegii noștri care au revenit în Electronic Arts România care au fost motivele care i-au determinat să se întoarcă și iată ce ne-au răspuns.

1/ Ce te-a determinat să te întorci la EA România?

Cătălin Ioniță, Quality Designer

În primul rând, oportunitatea continuă de creștere și învățare, în timp ce pot să mă concentrez pe ceea ce iubesc să fac: să creez și să livrez experiențe memorabile pentru o comunitate extraordinară. Cât timp nu am fost aici, mi-a lipsit mult organizarea din EA și faptul că toate procesele sunt într-un singur loc la nivel de proiect/ franciză, dar și faptul că se pune constant accent pe schimbare și îmbunătățire.

Maria Robu, Associate Development Manager

Prima mea experiență cu EA a constat într-un internship. Nu voiam ca povestea mea cu EA să se termine aici deoarece este un mediu sănătos în care poți să înveți foarte multe. Ai ceva de învățat de la fiecare coleg, oportunitățile sunt nelimitate. Există deja procese stabilite care fac totul să funcționeze bine. Creșterea, dezvoltarea și inovația sunt încurajate. Astfel, comunitatea își lasă amprenta asupra ta, dar și tu poți să-ți lași amprenta asupra comunității.

Daniel Boscu, Software Engineer, Career Mode FC

M-am întors pentru că dintotdeauna am fost pasionat de jocuri. Oportunitatea, privilegiul, dar și responsabilitatea de a-mi lăsa amprenta asupra unui joc AAA care ajunge în mâinile a milioane de oameni din toată lumea îmi oferă o satisfacție enormă. Bineînțeles, a ajutat și faptul că în interiorul studioului a apărut oportunitatea de angajare „full remote” pentru persoanele care nu locuiesc în București.

George Demian, Quality Designer

Decizia de a mă întoarce în EA a fost determinată de mai mulți factori cheie:

Oportunitățile de creștere: EA oferă un mediu de lucru care încurajează și susține creșterea. Simt că aici pot să mă concentrez pe lucrurile pe care iubesc să le fac.

Susținerea nelimitată: Unul dintre cele mai importante aspecte ce țin de EA este reprezentat de susținerea nelimitată de care ai parte. Fie că este vorba de dezvoltarea profesională, depășirea obstacolelor sau începerea unei noi aventuri, vei găsi întotdeauna susținerea de care ai nevoie.

Diversitatea drumurilor profesionale: EA vine cu multe opțiuni de drumuri profesionale pe care ai putea să le urmezi. Această diversitate îți permite să experimentezi, să descoperi noi roluri și să îți explorezi pasiunile. Dacă un alt rol rezonează mai mult cu tine, poți ajunge cu ușurință acolo pentru că ai parte pe drum de multă susținere și claritate.

Povestea mea cu EA: Deşi am făcut parte din EA de trei ori până acum, am avut oportunitatea să descopăr și alte experiențe profesionale în industria de gaming. Totuși, niciuna dintre companiile din care am făcut parte nu mi-a oferit satisfacția de care mă bucur aici. Cultura organizațională, procesele și mediul de lucru creează un mix deosebit care mă atrage de fiecare dată înapoi aici.

Adrian Chiriță, Site Reliability Engineer

Decizia să mă întorc la EA a fost luată din următoarele motive:

Experiența precedentă cu EA a fost una foarte plăcută pe toate planurile: cultura, oamenii și atmosfera.

Am candidat pentru o poziție dintr-o echipă pe care o cunoșteam foarte bine, și care mi-a făcut întotdeauna o impresie bună.

Alegerea făcută îmi ajută dezvoltarea profesională și personală.

2/ Poți să ne dai câteva exemple legate de cultura și mediul de lucru care te-au convins să revii?

[Cătălin] Mi-a plăcut întreaga cultură EA și atmosfera de la muncă pentru că promovează diversitatea și incluziunea, ceea ce îți dă oportunitatea să interacționezi și să lucrezi cu o varietate mare de oameni care provin din culturi diferite. Împărtășind cunoștințe și experiențe, capeți o nouă perspectivă asupra diferențelor dintre oameni și culturi.

[Maria] Comunitatea are o diversitate foarte mare, iar asta devine o sursa infinită de perspective și cunoștințe. Astfel, lucrurile sunt mereu în schimbare și nu ai timp să te plictisești sau să simți că te plafonezi. Dacă simți că un context nu este neapărat potrivit pentru tine, există oportunități prin care îți poți găsi locul în EA. Când m-am alăturat echipei mi s-a spus: „Ești o persoană aici, nu doar un angajat. Aerul este relaxat, dar reușim să ne și facem treaba în același timp.”

[Daniel] Mediul de lucru este unul axat pe a livra o experiență cât mai completă utilizatorilor. Asta înseamnă interacțiune cu mulți oameni, multe echipe, multe arii, toți având același scop: cel mai autentic joc de fotbal din lume (EA SPORTS FC). Jucând toți un rol în crearea aceluiași produs, întotdeauna este foarte ușor să primești ajutorul de care ai nevoie.

[George] Exemplele de mai jos arată modul în care cultura și mediul de lucru din EA prioritizează incluziunea, prietenia și creativitatea, transformând compania într-un loc de muncă atractiv, la care să te întorci cu drag:

Incluziune: Structura și etica de muncă din EA încurajează o cultură bazată pe acceptare, în care toată lumea se simte binevenită și apreciată. Fie că ești nou venit sau un angajat care se întoarce în companie, vei gasi de fiecare dată o atmosferă prietenoasă și deschisă. Astfel, se creează un sentiment de apartenență, esențial pentru a ține sus moralul și productivitatea angajaților.

Diversitate: Diversitatea mare de oameni din cadrul EA este o dovadă clară a angajamentului companiei pentru incluziune. Perspectivele diferite și poveștile fiecăruia de viață ne transformă mediul de lucru într-unul dinamic și plin de culoare, în care creativitatea apare natural, iar soluțiile devin mai eficiente.

[Adrian] Un factor pe care l-am luat în considerare pentru revenirea în EA a fost ușurința cu care colaborăm și comunicăm. Dat fiind faptul că majoriatea valorilor personale coincid, este foarte ușor să te conectezi cu ceilalți colegi.

3/ Ce schimbări ai observat în companie de la plecarea ta până la revenire? Cum ai experimentat onboarding-ul ținând cont că aveai deja o experiență cu EA România?

[Cătălin] Procesul de onboarding a decurs foarte ușor pentru mine, mai ales ținând cont că aveam deja experiență cu proiectul. A fost plăcut să revin la el. Onboarding-ul a fost susținut de colegii noștri Senior Quality Designers, care mi-au explicat ce s-a schimbat între timp, ceea ce a făcut tranziția rapidă și ușoară.

[Maria] Când m-am întors, am observat o schimbare la nivelul echipei și anume apariția câtorva colegi noi. Am mai observat evoluția și pe partea de procese pentru că mereu există dorința de creștere și îmbunătățire. Aspectele pozitive erau neschimbate. Colegii m-au ajutat să mă simt de parcă nu am lipsit deloc. Onboarding-ul a fost mult mai rapid decât prima dată.

[Daniel] La întoarcerea în companie am găsit foarte multe chipuri cunoscute, ceea ce m-a încântat foarte tare pentru că nu vorbeam de acel “început de la 0″. Am găsit și o organigramă nouă, procese redefinite și o echipă și un studio la fel de profesioniste.

[George] Atunci când m-am întors în companie, am observat foarte multe schimbări notabile care reflectă cât de mult a evoluat EA de când am plecat:

Trecerea către AI și Automatizare: Am observat că se pune din ce în ce mai mult accent pe Inteligența Artificială (IA) și pe automatizare. Îmbunătățirea procesului de testare este foarte importantă pentru că ne dorim să devină mai rapid și mai eficient. Această tranziție ne permite să ne concentrăm mai mult pe provocările tehnice și pe problemele mai complexe.

Referitor la experiența mea de onboarding, pot spune că a fost un proces foarte plăcut, în special când m-am întors în 2023. Faptul că am lucrat la același proiect ca acum 1 an și jumătate a însemnat că m-am putut familiariza rapid cu schimbările și cu noii oameni din echipă. Astfel, am fost reintegrat cu ușurință în procese, am reușit să prind din urmă și chiar să contribui la proiectele în lucru.

De asemenea, îmi amintesc foarte clar și procesul de onboarding inițial, din care am făcut parte în 2019, atunci când am intrat pentru prima dată pe proiect. Cu toate că eram începător atunci, țin minte că onboarding-ul a fost foarte bine structurat și colegii mi-au oferit susținere pe tot parcursul lui. Această primă experiență mi-a dat încredere că și de asta asta voi avea parte de un început bun și de o tranziție ușoară.

Per total, experiențele mele cu procesul de onboarding din EA au fost pozitive de fiecare dată, evidențiind importanța pe care compania o atribuie angajaților și proceselor lor de creștere și dezvoltare.

[Adrian] Cu toate că au trecut 4 ani, mi se pare că am plecat ieri. Dacă au fost schimbari, au fost în bine.

4/ Care ar fi oportunitățile unice de creștere profesională în EA România?

[Cătălin] Ce am observat că e diferit între EA și alte companii este că EA vine cu o gamă largă de roluri și specializări care te pot ajuta să-ți îmbunătățești aria de expertiză și să obții mai multă experiență (unii oameni se concentrează pe Product Experience, alții pe Analytics sau pe zona de Automation).

[Daniel] EA a fost mereu o companie care susține creșterea și dezvoltarea oamenilor. Fiind atât de multe ramuri ale dezvoltării unui joc, de la design la planificare, de la implementare la livrare, ai ocazia, în orice rol te-ai afla, să interacționezi cu multe alte roluri. Managerii mei m-au susținut întotdeauna atunci când mi-am dorit să fac pași către o poziție cu mai multe responsabilități, dar și atunci când am exprimat interes către procesul de game design.

Dacă vrei să intri în industria jocurilor video, ai ajuns în locul potrivit. Vino alături de noi!

