Descoperire revoluționară în știință: Lumina poate vaporiza apa fără căldură VIDEO

O echipă de cercetători de la MIT a realizat descoperiri uimitoare privind procesul de evaporare a apei, arătând că lumina poate vaporiza apa fără a fi nevoie de căldură.

Ce au descoperit cercetătorii

Această descoperire, numită „efectul fotomolecular”, a fost evidențiată într-o serie de experimente precise, cu implicații semnificative în diverse domenii.

Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, a fost coordonat de profesorul Gang Chen și echipa sa de cercetători de la MIT. Cercetătorii au demonstrat că lumina, intersectând suprafața apei, poate separa moleculele de apă și le poate trimite în aer, provocând evaporarea fără aportul de căldură.

Această descoperire poate influența înțelegerea noastră asupra fenomenelor naturale, precum efectele luminii solare asupra norilor și a precipitațiilor, dar și în dezvoltarea unor tehnologii noi, cum ar fi desalinizarea solară sau procesele industriale de uscare a materialelor.

Această cercetare deschide noi orizonturi în știință și tehnologie, punând în lumină un fenomen fundamental care până acum a fost trecut cu vederea.