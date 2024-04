Dănuț Lupu, gest grobian la ieșirea din închisoare. S-a luat de o jurnalistă. ”Ești drăguță / Doar am mângâiat-o”

Dănuț Lupu (57 de ani) a fosrt eliberat miercuri seară din Penitenciarul Rahova, acolo unde a ispășit șase luni, din cele șapte, pentru care a fost condamnat.

Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat

În toamna anului trecut, la început de octombrie, fostul fotbalist a primit o pedeapsă de închisoare cu executare, după mai multe procese și un scandal care au durat mai bine de zece ani, pentru că a fost prins la volan deși avea permisul de conducere suspendat.

Lupu a fost eliberat condiționat, dar și de data asta a avut emoții. Avocații săi au încercat eliberarea clientului lor încă din luna martie, dar procurorii au depus apel. Recursul a fost judecat, iar Lupu a avut câștig de cauză și a primit vestea cea mare.

Fotbalist important al României în anii ’80 și ’90, care a jucat și la echipa națională, dar care a activat și la echipe din străinătate, cum ar fi Brescia (Italia) sau Panathinaikos Atena (Grecia), de două ori campion al României cu Dinamo (1989-1990) și cu Rapid (1998-1999), Lupu a fost așteptat la ieșirea din penitenciar de mai mulți reprezentanți mass-media.

Lupu, în loc să arate mina unui om fericit, care a scăpat de un coșmar, a fost mai degrabă irascibil, iritat, pe alocuri nervos.

Dănuț Lupu, ”fente” la ieșirea din închisoare

Fostul oficial al celor de la CS Dinamo, acolo unde lucra în momentul în care a fost condamnat, a încercat câteva eschive pentru a-i fenta pe jurnaliști, dar după ce a realizat că nu avea ”soluții” s-a oprit și la declarații. Starea sa era însă aceeași.

”Ce să vorbesc cu voi? Dar de ce să vorbesc? Eu cred că până la urma urmei am făcut o greșeală, am plătit pentru ea. Regret ceea ce am făcut, nu cred că mai are rost…

Merg acasă, am o familie, am ce face. O să merg și o să fac tot posibilul pentru a-mi recupera carnetul. În momentul în care îl voi lua, voi conduce iar”, a spus Lupu.

Întrebat despre cauza care a dus la condamnarea sa, Lupu a replicat pe un ton superior-ușor agresiv. ”Nu vă înțeleg, Să respect regulile? Stați puțin. Eu nu am făcut niciun accident, nu am fost prins drogat, n-am omorât pe nimeni”, a spus Dănuț Lupu.

Lupu, gest grobian față de o jurnalistă. I-a pus mâna pe frunte: ”Doar am mângăiat-o”

Dialogul dintre reprezentanții mass-media și Lupu a continuat, iar una dintre jurnaliste i-a reamintit că a plătit pentru că a condus în repetate rânduri deși avea permisul suspendat, astfel că a sfidat legea. În acel moment, Lupu a părut că nu se mai poate controla.

”Și dumneata acum mă hărțuiești”, a replicat Lupu. Jurnalista a continuat dialogul și i-a spus că nu e vorba despre nicio hărțuire în acest caz.

”Ba da. Dacă eu nu vreau să vorbesc și tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă lucrul ăsta?”, a replicat Dănuț Lupu, care apoi i-a pus mâna pe frunte jurnalistei și i-a spus: ”Sărut-mâna, ești drăguță”.

Gestul grobian al lui Lupu i-a surprins pe toți cei prezenți acolo și a produs și indignare.

”Nu vi se pare în neregulă să atingeți așa un reporter?”, l-a întrebat imediat un alt jurnalist pe Lupu, iar acesta a replicat nonșalant: ”Nu i-am făcut nimic, doar am mângâiat-o”.

Dănuţ Lupu, prins la volan în 2017 după ce permisul i-a fost anulat în 2001

În dimineața zilei de 23 octombrie 2017, fostul mare fotbalist Dănuţ Lupu se afla la volanul unui BMW X5, conducând dinspre Slănic Moldova spre casă. În mașină nu era singur, ci cu un prieten apropiat. La trecerea din județul Vrancea, a făcut un accident soldat cu pagube materiale.

Agenții de poliție care s-au deplasat la fața locului au constata că șoferul nu mai avea carnet de conducere, acesta fiindu-i anulat tocmai în anul 2001. Cazul a ajuns în instanță, însă pentru că acuzatul și-a recunoscut vina, a primit o pedeapsă blândă: 6 luni de închisoare cu amânare.

În al doilea dosar penal, fostul mare fotbalist a invocat probleme medicale

Decizia definitivă a fost pronunțată pe 23 iulie 2020. În aceasta s-a vorbit și despre aplicarea unui termen de supraveghere de doi ani. Dacă în intervalul de doi ani Dănuț Lupu săvârșea o faptă penală, sancțiunea aplicată cu amânare se transforma în una cu executare, potrivit Curții de Apel Galați.

După doar o săptămână, Dănuț Lupu a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism Volvo. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal, acesta fiind trimis în judecată pentru a doua oară. Doar că de această dată, acuzatul a susținut că mergea la spital din cauza unor probleme de natură medicală.

Pedeapsa contopită pe care a trebuit să o execute

Prin urmare, magistratul îi aplică lui Dănuț Lupu pedeapsa minimă de 4 luni de închisoare, însă constată că acesta are cazier judiciar şi, în baza unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din septembrie 2017, trebuie să îndeplinească și sancțiunea din primul dosar.

Astfel, cele două pedepse aplicate fostului mare fotbalist s-au contopit. Totodată, la cea mai grea dintre ele, respectiv cea de 6 luni, s-a adăugat un spor din condamnarea inițială, rezultând 7 luni şi 10 zile de închisoare. Bineînțeles, cu executare. Dănuț Lupu a atacat decizia, însă fără succes.

După ce instanța a constatat că este recidivist, fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a fost condamnat în toamna lui 2023 la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare.