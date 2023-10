Cine l-a înlocuit pe Dănuț Lupu la CS Dinamo, după condamnarea la închisoare. „Nu mă simt foarte confortabil”

Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare, pentru „infractiuni la regimul circulației”, iar CS Dinamo l-a dat afară în locul lui l-a numit pe Ionel Dănciulescu. Fostul atacant al echipei din „Ștefan cel Mare” a recunoscut că nu se simte foarte confortabil în această situație și a dezvăluit că va colabora cu Florin Bratu.

Dănuț Lupu era coordonatorul grupelor de juniori mari din cadrul clubului Dinamo, dar a fost dat afară de conducători, după ce instanța a decis să-l condamne la închisoare cu suspendare. Formația evoluează în liga a treia și va fi condusă de Ionel Dănciulescu și Florin Bratu. Vestea circula de mai multă vreme în presa din România, dar acum a fost confirmată de cel căruia fanii îi spun „Corbul”. Ionel Dănciulescu susține că propunerea conducătorilor clubului l-a luat prin surprindere.

„Eu am fost numit coordonatorul echipei din Liga 3. Sunt ajutat și de Florin Bratu. Până acum, am fost la grupele mici, apoi am trecut la grupele mari, iar acum sunt la echipa mare. Am venit în locul lui Dănuț, este proiectul lui. El a început acest proiect. A insistat foarte mult să se construiască această echipă din Liga 3 și poate mai încolo o să fie ok, dar acum nu mă simt foarte confortabil.

Un lucru îmbucurător este că echipa este pe primul loc, după 6 etape. Drumul e lung și, din ce știu eu din partea conducerii, cei de acolo își doresc promovarea. Ăsta este obiectivul. Eu am aș merge pe un obiectiv intermediar, acela de a merge în play-off”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.