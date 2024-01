Dacia care va concura cu Audi Q7 și BMW X6 face deja valuri online. Când se lansează Dacia Bigster Coupe

Renault pregătește o surpriză majoră pentru piața auto globală, planificând lansarea unui SUV coupe derivat din conceptul Dacia Bigster, care promite să facă valuri pe piața SUV-urilor coupe, o nișă dominată de giganți precum Audi Q7 și BMW X6.

Acest nou venit, așteptat cu entuziasm de fanii mărcii, va fi lansat inițial în America de Sud în anul 2025, urmând să ajungă și în Europa la mijlocul anului 2026 sub emblema Dacia, brandul românesc cu prețuri accesibile al grupului francez.

Dacia Bigster Coupe, o nouă direcție pentru gigantul de la Mioveni

Dacia Bigster Coupe reprezintă o evoluție semnificativă pentru brandul Dacia, cunoscut pentru oferirea de vehicule practice și accesibile. Prin această lansare, Dacia își extinde portofoliul către segmentul de vehicule mai sofisticate și tehnologic avansate, menținând în același timp principiile sale de bază de fiabilitate și valoare excelentă pentru preț.

Dezvoltat sub numele de cod D1312, SUV-ul coupe va concura în piața din America Latină și ulterior în Europa, aducând un suflu nou în segmentul C (superior segmentului B unde se află Duster). În plus față de stilul deja apreciat la noul Duster, Bigster Coupe va avea un design distinct al părții din spate, care va oferi un aspect sportiv prin linia coborâtă a plafonului și designul ferestrelor și stâlpilor.

Platforma modulară CMF-B, folosită deja de modelele Dacia comercializate în Europa, va sta la baza acestui nou model. În ceea ce privește interiorul, deși este încă prea devreme pentru detalii, se așteaptă ca acesta să fie comun pentru ambele variante Bigster, oferind o continuitate în designul și funcționalitățile interioare.

Bigster Coupe va împărtăși o parte din tehnologia sa cu noul Duster, inclusiv un motor hibrid, tracțiune integrală și un motor pe benzină. Această combinație promite să ofere o experiență de condus dinamică și eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil.

Dacia Bigster Coupe, o lansare importantă

Lansarea Dacia Bigster Coupe reprezintă un moment important pentru brandul Dacia și pentru grupul Renault, indicând o strategie ambițioasă de expansiune și diversificare a gamei de produse. În condițiile unei concurențe acerbe în segmentul SUV-urilor coupe, prezența unui model Dacia în această categorie ar putea schimba regulile jocului, oferind consumatorilor o alternativă accesibilă la modelele premium existente pe piață.

Dacia Bigster Coupe stârnește deja interes și speculații în rândul pasionaților de automobile, promițând să aducă stil, tehnologie și performanță la un preț accesibil. Cu lansarea programată pentru 2025 în America de Sud și 2026 în Europa, fanii mărcii și potențialii cumpărători au suficient timp să anticipeze sosirea acestui model revoluționar care ar putea redefini percepția asupra brandului Dacia pe piața auto globală