Cum mănânci o săptămână cu doar 75 de lei, în România. Meniul care a stârnit numeroase controverse, o soluție de criză

În România, o țară marcată de creșteri constante ale costurilor de trai și de o rată a inflației care nu dă semne de încetinire, românii se confruntă cu provocări semnificative pentru a-și gestiona bugetul de zi cu zi.

În acest context dificil, o inițiativă unică a unei tinere românce a atras atenția asupra unei soluții posibile, deși nu lipsite de controverse, pentru a face față presiunii economice: un meniu pentru o săptămână cu doar 75 de lei.

Datele Eurostat evidențiază o situație îngrijorătoare în România, unde unul din trei cetățeni se confruntă cu dificultăți financiare majore. În comparație cu restul Europei, românii se luptă cu un nivel de trai semnificativ mai scăzut, având o avere financiară medie pe cap de locuitor de 11 ori mai mică decât media europeană. Această realitate sumbră pune România în fruntea listei țărilor UE afectate de riscul de sărăcie și excluziune socială.

Meniul de supraviețuire

În fața acestui peisaj economic dificil, o tânără a propus pe Reddit un „meniu de supraviețuire” de 75 de lei pentru o săptămână, insistând că este o soluție temporară, și nu o dietă recomandată pe termen lung. Lista de cumpărături include produse accesibile, precum pâine, salam, telemea, legume pentru ciorbă și un pui întreg, cu scopul de a oferi mese zilnice la un preț cât mai redus posibil.

„Că tot a menționat cineva aici de mâncare cu 10 lei pe zi, m-am gândit să fac experimentul ăsta și am niște idei. Menționez că am încercat să diversific, dar aș fi depășit 75 de lei… Ăsta e un meniu pentru supraviețuire la cel mai basic nivel, nu ceva sănătos, unde ținem cont de toți macronutrienții și e indicat să nu faceți acest experiment mai mult de o lună-două, dacă țineți la sănătatea voastră. Dar știu că sunt și persoane care trec printr-un impas în viață, ori vor să economisească la sânge, așa că, cred că e utilă alternativă asta pentru o perioadă”, și-a început o tânără postare pe Reddit.

„Cumpărături și meniu de 74 de lei pentru o săptămâna (10,6 lei/zi): o pâine 2 lei, 150g salam Victoria, 6 lei telemea, 15 lei o salată 3 lei, 2 lei mix legume pentru ciorbă 4,8×2 lei. Un pui întreg 15 lei, un plic de Borș Magic 3,31ei, o pungă de tăiței 1,5 lei, un kg fasole 7 lei, cârnați cabanos (la vrac) 7 lei – cam doi cârnați, o pungă de paste ieftine 2 lei, un kg de cartofi 3 lei. TOTAL: 74,4 lei.

Mic dejun pe care îl puteți mânca zilnic: două felii de pâine, o felie de salam, o felie de telemea, 2-3 frunze de salată + cafea (să ne imaginăm că aveți în casă. Sau ceai). Prânzul pentru trei zile: ciorbă din resturi/tacâmuri de pui de la puiul întreg, făcută cu mix de legume pentru ciorbă, borș magic, tăiței + pâine. Prânzul pentru patru zile: fasole cu cârnați, ceapă + cealaltă pungă de legume pentru ciorbă (merge). Cină pentru patru zile: două zile șnițele (din pieptul puiului, ne imaginăm că aveți puțină făină prin casă ori mergem la vecini), două zile pulpele. Lângă putem adaugă niște cartofi la cuptor/prăjiți (imaginându-ne că aveți deja ulei). Iar restul de trei zile doar paste cu brânză la cină”, a scris aceasta pe Reddit.”, a continuat ea.

Dezbaterile stârnite și alternativa

Propunerea a declanșat discuții aprinse între utilizatorii de internet, reflectând diviziunea de opinii pe această temă. Criticile aduse meniului au variat de la lipsa sa de valoare nutrițională până la nepracticabilitatea sa pentru persoanele care au un stil de viață activ sau solicitant din punct de vedere mental. Totuși, unii au apreciat inițiativa, considerând-o o soluție de ultim resort pentru cei aflați într-un impas financiar.

„Ai fi uimit să vezi că sunt destui care nu mănâncă mic-dejun, ci mănâncă doar două mese pe zi. Maică-mea aplică stilul ăsta de vreun an sau peste și zice că se simte mult mai bine decât înainte cu 3. Mănâncă la 14:00 și la 22:00 și după nimic. Cică e bine să lase corpul sa se odihnească atâtea ore, a studiat ea niște diete și stiluri de viață”, fost altă opinie. „Intermittent fasting se numește. Pe lângă faptul că slăbești, are și alte beneficii pentru sănătate. Se mai poate adapta (22:00 poate fi târziu dacă ai de când sa dormi înainte de 00:00), dar în principiu mănânci într-un interval de 8 ore și în celelalte 16 ore nu”, a completat alt internaut.

În spiritul oferirii de alternative, o altă utilizatoare a propus un meniu vegan pentru aceeași sumă de 75 de lei. Această variantă pune accentul pe consumul de cereale integrale, legume și tofu, sugerând că o alimentație vegană restrânsă financiar poate fi totuși echilibrată și sățioasă.

„Cu porții normale, poți mânca chiar mai sănătos decât cu o alimentație omnivoră șubredă. Varianta pe care o propun e vegană, în sensul că e mai ușor de făcut tocănițe etc. Bineînțeles cu timpul ar trebui să mai introduci și alte alimente, meniul e făcut ca experiment.”, a explicat o tânără vegană.

„Mic dejun zilnic pentru o săptămână un kg cereale integrale fără zahăr 11 lei, 2 lapte soia sau ovăz sau grâu 11 lei. Prânz pentru o săptămână: tocăniță soia 200 g – soia 5 lei, Suc de roșii 500g – 3 lei. Morcov, ceapă, un ardei aprox 3, 4 lei (Nu începeți că soia e nesănătoasă că are fito estrogeni etc, e plin netul de studii, nu are sens aici dezbaterea subiectului.)11 lei piure mazăre galbenă – Mazăre galbenă 500 g 4 lei, Morcov, ceapă, un ardei aprox 3-4 lei. 9 lei – tocăniță fasole prăjită – Fasole 500 g 3 lei. Morcov, ceapă, ardei 3, 4 lei.

Cină pentru o săptămână: 3 tofu de la 10 lei, Salată de castraveți cu oțet și semințe de floarea soarelui aproximativ 8 lei, Tofu la cuptor cu boia și ce condimente mai ai prin casă 18 lei. Total ~ 70 lei. Dacă mai ai prin casă nuci ar fi ideal să le introduci zilnic. Nuci de la țară etc. Seara mai poți combină în loc de tofu și cu o tocăniță din cele trei. Dacă ai mai avea 10 lei în plus ai putea să faci și o ciorbă pentru câteva zile de aproximativ 10 lei. Poți combina și alte cereale, leguminoase, cum ar fi năut, linte, soia. Dacă nu îți convine soia din varii motive poți înlocui cu pastele integrale și tofu și usturoi. Aproximativ 10 lei. În plus, raportul de proteine și fibre e decent”, și-a concluzionat tânăra soluția alternativă, citată de Adevărul.

Deși aceste meniuri „de supraviețuire” pot oferi o soluție temporară pentru cei care se confruntă cu dificultăți financiare extreme, ele subliniază necesitatea unor schimbări mai profunde în societatea românească. Discuțiile generate de aceste inițiative reflectă nu doar provocările economice cu care se confruntă românii, ci și nevoia urgentă de soluții durabile care să adreseze cauzele profunde ale sărăciei și inegalității. În final, poate cel mai important mesaj transmis este acela că nicio persoană nu ar trebui să fie nevoită să aleagă între a mânca sănătos și a-și permite celelalte necesități de bază ale vieții.