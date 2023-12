Dieta lui Gigi Becali pentru a fi în formă la 65 de ani. Ce consumă de ani de zile, în fiecare zi: ”Am fost lacom în viața mea”

Gigi Becali are o dietă special pentru a se menține în formă la cei 65 de ani pe care i-a împlinit în acestă vară. Alimentația sănătoasă are un rol important, iar latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce aliment consumă în fiecare zi, de ani de zile.

Gigi Becali este atât unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți români, cât și cei mai controversat patron din fotbalul românesc. El este foarte atent la aspectul fizic, fiind considerat unul dintre cei mai bine îmbrăcați bărbați de pe plaiurile mioritice, dar ține cont și ce mânâncă pentru a se menține în formă la 65 de ani.

În trecut, Gigi Becali a dezvăluit ce dietă are și ce aliment consumă de ani de zile, în fiecare zi. Din meniul său nu lipsesc produsele ecologice compuse din carne și lactate, toate provenite din gospodăria. De asemenea, patronul FCSB-ului a spus că nu mai consumă deloc carne cumpărată, fiindcă nu știe sigur de unde provine aceasta și chiar preferă să sacrifice el animalul.

”Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii.

Gigi Becali a mai afirmat că a fost lacom la viața lui, dar acum nu mai mănâncă atât de mult. Acesta a dezvăluit că în fiecare dimineață consumă ouă, de fazan sau de prepeliță.

”Dimineața mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar.

Eu am fost lacom în viața mea. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos”, a adăugat Gigi Becali.