Cum îți calculezi pensia în 2024, cât primești în plus după recalcularea de la 1 septembrie. Exemplu de calcul, ce se ia în considerare

Anul nou vine la pachet cu un nou mecanism de calcul a pensiilor din România ce își va face simțite efectele în piață începând cu 1 septembrie 2024. Deși aproximativ două milioane de români vor rămâne cu aceeași pensie ca înainte, celelalte câteva milioane vor avea majorări consistente.

În 2024, punctele de pensie vor fi înlocuite cu puncte de stabilitate și, deși acestea sunt în continuare legate direct de stagiul de cotizare, se suplimentează în mai multe circumstanțe. De exemplu, primești puncte de stabilitate pentru stagiul militar, studii superioare și perioade asimilate, precum șomajul. Toate acestea îți aduc în plus 0,25 puncte pe an sub formă de puncte de stabilitate.

Cum se calculează pensia în România de la 1 septembrie, cum se majorează

Conform datelor comunicate de șeful Casei Naționale de Pensii Publice, pentru a înțelege câte puncte de stabilitate ai pentru a le înmulți cu valoarea de 81 de lei (punctul de stabilitate în 2024), trebuie să ai în vedere câteva aspecte:

pentru 25-30 de ani de contributivitate, se obțin 0,5 puncte pentru fiecare an, rezultând 2,5 puncte;

pentru 30-35 de ani de contributivitate, se obțin 0,75 puncte pentru fiecare an, rezultând 3,75 puncte;

pentru ce depășește 35 de ani de contributivitate, se adaugă câte un punct în plus.

pentru fiecare an de armată, facultate, masterat sau șomaj, mai primești câte 0,25 puncte.

Toate particularitățile legate de acest nou mecanism se regăsesc în Legea Pensiilor, 360/2023.

Pensiile care nu se impozitează în 2024

În 2024, în România, pensiile care nu se impozitează sunt cele sub valoarea de 2.000 de lei. Acest prag de neimpozitare înseamnă că pensionarii care încasează pensii până la acest nivel, inclusiv, nu vor plăti niciun impozit pe venit pentru aceste sume. Pentru pensiile care depășesc acest prag, impozitarea se aplică diferit în funcție de suma care depășește limita de 2.000 de lei​.

Ca exemple de avut în vedere, în cazul unei pensii de 2.800 de lei, se achită 10% din diferența de 800 de lei care depășește 2.000 de lei, pentru un total de 80 de lei. La o pensie de 4.000 de lei, pe același mecanism, plătești 200 de lei impozit.