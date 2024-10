Cum faci un cocktail Manhattan corect, îi înveți istoria, folosești o sticlă de Woodford Reserve Double Oaked și descoperi câteva ”twist-uri”

Când înveți să faci cocktailuri, indiferent dacă o faci în confortul căminului sau într-un mediu profesional, trebuie să începi cu clasicele. Deși lista este lungă sau foarte lungă, în funcție de cât de mult mergi în istoria mixologiei, există un consens când vine vorba de Old Fashioned și Manhattan. În mod previzibil, fiind vorba de aproximativ 150 de ani de la lansarea efectivă a respectivelor rețete, nu ar trebui să fie o surpriză numeroasele variații pe care le găsești în cărți și online.

În realizarea unui Manhattan, alegerea între whiskey de secară (rye) și bourbon whiskey se reduce la preferința personală, deși whiskey-ul de secară este considerat de mulți ca fiind varianta „tradițională.” Secara adaugă note condimentate și mai intense cocktailului, în timp ce bourbonul aduce o tentă vag mai dulce. Chiar și așa, există o varietate suficient de mare de bourbon-uri încât să găsești variante aproape deloc dulci. În orice caz, cum vermutul dulce contribuie deja cu un gust bogat și un profil complex la rezultatul final, secara (Rye Whiskey) poate oferi un echilibru binevenit prin ”dryness” (un gust sec, lipsit de dulceață), dar și un bourbon potrivit poate funcționa la fel de bine. În final, selecția depinde de gustul fiecăruia, ambele tipuri de whisky aducând ceva unic Manhattan-ului.

Ce trebuie să știi despre Manhattan, unul dintre cele mai vechi cocktailuri clasice

Cocktailul Manhattan a apărut în anii 1860-1870 și este considerat primul „cocktail modern” datorită includerii vermutului, un vin aromatizat și fortificat, care îi oferă un profil unic. Această băutură se diferențiază de tradiționalul Old Fashioned, iar Gary Regan, un cunoscut expert în domeniu, l-a numit „cocktailul care a schimbat fața băuturilor mixate.” Această inovație a atras atenția amatorilor de cocktailuri, iar rețeta s-a răspândit rapid, fiind popularizată în barurile din New York și dincolo de granițele orașului.

Primele mențiuni scrise despre Manhattan datează din 1882, când a fost menționat într-un articol din ziarul The Olean Democrat, descriind un amestec de whiskey, vermut și bitters, care la acea vreme avea diferite denumiri, inclusiv „Manhattan cocktail,” „Turf Club cocktail” sau „Jockey Club cocktail.” Rețeta completă apare doi ani mai târziu în mai multe cărți de bartending, inclusiv în „The Modern Bartender’s Guide” de O.H. Byron și „How To Mix Drinks” de George Winter, stabilind ingredientele de bază pentru cocktailul Manhattan pe care îl cunoaștem astăzi: whiskey, vermut, bitter și gheață.

Originea Manhattanului este încă dezbătută, fiind asociată adesea cu Clubul Manhattan din New York. O poveste populară susținea că cocktailul a fost creat la o petrecere organizată de club pentru a celebra succesul unui politician local în 1874. Însă istoricul David Wondrich a demonstrat că această poveste este puțin probabilă, din moment ce personalitatea pentru care s-ar fi creat cocktailul, Lady Randolph Churchill, era în Anglia în acea perioadă. Totuși, Clubul Manhattan a jucat un rol important în popularizarea acestui cocktail, iar rețeta sa este strâns legată de tradiția și cultura locală newyorkeză.

O altă teorie atribuie invenția Manhattanului unui barman pe nume George Black, care deținea un bar numit „Manhattan Inn” pe Broadway în anii 1870. Conform mărturiei lui William F. Mulhall, barman la Hoffman House, Black ar fi creat cocktailul inspirându-se din atmosfera vibrantă a New Yorkului. Această variantă este considerată cea mai plauzibilă, având în vedere popularitatea locului și mărturiile existente. Indiferent de originea exactă, cocktailul Manhattan a devenit un simbol al orașului New York și al culturii de bar, păstrându-și renumele de-a lungul decadelor, conform Difford`s Guide.

Cum faci un cocktail Manhattan cu Woodford Reserve Double Oaked

În acest caz particular, am ales Woodford Reserve Double Oaked pentru un Manhattan datorită complexității și profunzimii pe care o adaugă cocktailului. Maturarea unică în două butoaie de stejar, dintre care al doilea este bine prăjit și ușor carbonizat, conferă o aromă intensă și catifelată de caramel și stejar dulce, echilibrând perfect ingredientele dulci și aromate dintr-un Manhattan. Această abordare inovativă de maturare îi adaugă profunzime bourbonului, care oferă băuturii o notă bogată și dulce, completând în același timp complexitatea adusă de vermutul dulce.

Aromele bogate de fructe întunecate, caramel, ciocolată și marțipan din Woodford Reserve Double Oaked se potrivesc excelent cu profilul clasic al unui Manhattan, iar finalul său cremos cu note persistente de măr și miere oferă un gust fin, bine echilibrat. Această combinație unică de note gustative face ca fiecare picătură să fie o experiență rafinată, transformând Manhattan-ul într-o băutură sofisticată, cu straturi de arome care se dezvăluie treptat.