Cum faci un cocktail cu părți egale, exotic și botanic în același timp. Root Passion cu gențiană și Sierra Tropical

Ideea de cocktailuri cu părți egale este una fascinantă, pentru că deși sunt foarte simplu de executat, se pot reflecta într-o experiență foarte complexă, pot spune o poveste. Negroni este cel mai popular exemplu al acestei realități, dar mai sunt numeroase alte rețete care merită atenție, unele mai noi decât altele.

O rețetă din acest spectru pe care am creat-o în urmă cu aproximativ un an am intitulat-o Root Passion. `Root` este rădăcină în engleză, o referință la rădăcina de gențiană, principalul ingredient din Suze. Passion sau pasiune face referire la fructul pasiunii, care, pe lângă mango și chilli, formează baza din Sierra Tropical.

Ce este Suze

Suze este o băutură alcoolică franțuzească din categoria aperitivelor, cunoscută pentru gustul său distinct, amar și aromat. Principalul ingredient din Suze este rădăcina de gențiană galbenă (Gentiana lutea), o plantă care crește în zonele montane din Europa, cunoscută pentru proprietățile sale digestive și amare.

Suze a fost creată la sfârșitul secolului al XIX-lea în Franța și a devenit rapid populară ca aperitiv. În 1889, Fernand Moureaux a lansat această băutură în Paris, iar rețeta sa a fost bine păstrată de-a lungul anilor, fiind iubită pentru combinația unică de amar și aromele botanice. Una dintre primele etichete ale băuturii a fost chiar creată de Pablo Picasso, ceea ce a contribuit la creșterea notorietății brandului.

Suze este adesea servită simplă, cu gheață, înainte de mese, pentru a stimula apetitul. Datorită caracterului său amar, poate fi combinată și în cocktailuri, alături de apă tonică, suc de citrice sau alte băuturi spirtoase. Este apreciată de cei care preferă gusturile complexe și amărui, fiind o alegere populară în Franța și alte părți ale Europei.

Ce este Sierra Tropical

Sierra Tropical Chilli este un lichior cu tequila, caracterizat de un gust fructat și exotic, combinat cu o notă picantă. Această băutură este o variantă mai ușoară a tequila tradiționale, având un conținut alcoolic de doar 18%. Baza acestui lichior este Sierra Tequila Blanco, care se amestecă cu arome naturale de mango și fructul pasiunii, iar pentru un plus de complexitate, este adăugată o notă subtilă de chili. Această combinație creează un profil aromatic echilibrat, dulce și ușor picant.

Sierra Tropical Chilli este potrivită pentru a fi servită ca shot sau poate fi consumată rece, simplă sau cu gheață, fiind ideală pentru petreceri datorită caracterului său tropical și energic. Produsul este fabricat în Mexic, respectând tradițiile stricte ale tequila, care necesită utilizarea agavei albastre, maturată ani de zile.

Cum faci un cocktail Root Passion

În cazul în care vrei un cocktail original, cu puternice note botanice sau ierboase îmblânzite de notele fructate de la Sierra Tropical, mixul de mai jos s-ar putea să fie pe gustul tău. Cu siguranță, merită experimentat. Eventual, poți ajusta un pic rapoartele, dar, în opinia mea, cu părți egale, este perfect.