Cum faci jocurile de pe vremuri să pară din 2024. „Magia” din spatele NVIDIA RTX Remix

Dacă iubești jocurile PC clasice, dar îți dorești că acestea să beneficieze de elemente grafice moderne, NVIDIA îți promite ceva foarte interesant, după cum vei afla în rândurile următoare.

Jocurile vor fi „șterse de praf” de AI

Compania tocmai a lansat o versiune beta a mult-așteptatului său instrument RTX Remix. Acest software este special poate fi utilizat pentru a adăuga ray-tracing și texturi îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale, la jocurile mai vechi.

Remix a fost construit pe platforma de colaborare grafică 3D Omniverse a NVIDIA și permite remasterizarea de la cap la coadă a aproape oricărui joc DirectX 8 sau 9.

Există o aplicație pentru crearea de scenarii de iluminare noi și una pentru remasterizarea și adăugarea de elemente într-o scenă.

Compania afirmă că instrumentul poate fi deja folosit pentru a remasteriza complet un joc de la început până la sfârșit, în ciuda faptului că este încă în stadiul beta.

Pentru a facilita folosirea instrumentului, acesta este disponibil pentru descărcare chiar acum, iar NVIDIA încurajează modderii să testeze și să ofere feedback, care va fi incorporat în actualizările viitoare. Poate cel mai interesant, este gratuit.

NVIDIA a dat, probabil, lovitura cu acest tool complet gratuit

NVIDIA a publicat o listă neexhaustivă de jocuri compatibile, care include titluri clasice precum Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 și Vampire: The Masquerade – Bloodlines, printre altele.

Până acum, suita de software a fost utilizată de NVIDIA pentru a crea remasterul Portal with RTX, care este un DLC gratuit, și Portal: Prelude RTX.

Orbifold Studios utilizează, de asemenea, RTX Remix pentru a dezvolta Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, un remaster comunitar al titlului iconic.

