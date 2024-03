CTP, vorbe dure la adresa uneia dintre cele mai bune tenismene: ”Mă dezgustă literalmente forța brută”

Cristian Tudor Popescu, un împătimit al tenisului, s-a arătat dezgustat de una dintre cele mai importante jucătoare din circuitul feminin de tenis. Gazetarul a comparat-o pe aceasta cu armata lui Lukașenko, președintele Belarusului.

Jucătoarea atacată de Cristian Tudor Popescu

Jucătoarea are în palmares două două trofee de Grand Slam, cucerite la Australian Open 2023 și 2024. De asemenea, în celelalte turnee majore a bifat o semifinală la French Open (2023), două prezențe în careul de ași la Wimbledon (2021, 2023), plus o finală pierdută la US Open (2023).

Chiar dacă are performanțe notabile în palmares, Cristian Tudor Popescu o consideră pe Aryna Sabalenka (Belarus, 25 de ani, 2 WTA) o jucătoare de neprivit. Dar s-a uitat la meciul acesteia de la Indian Welles doar pentru a o urmări pe Emma Răducanu, tenismena britanică cu tată român. Cele două s-au duelat în turul trei al turneului american, iar cea care a triumfat a fost bielorusa. Aryna Sabalenka a câștigat în două seturi: 6-3, 7-5.

A comparat-o cu armata lui Lukașenko

Datorită acestei victorii, Aryna Sabalenka a devenit tenismena cu al doilea cel mai mare număr de succese obținute din 2020 și până în prezent, ea fiind depășită doar de Iga Swiatek, cu 203 victorii.

Dar după meciul cu Emma Răducanu, Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu pe pagina sa de Facebook și a subliniat că jucătoarea din Belarus ar trebui depunctată după cum se comportă pe teren.

”Tenis feminin? Nu mă uit la meciurile Sabalenkăi. Mă dezgustă literalmente forța brută, înălțimea, urlete animalice ale bielorusei. Am făcut o excepție pentru Emma Răducanu, jucătoare elegantă, tehnică, cu un fizic normal, al cărei tenis îmi place mult chiar și când pierde. Sabalenka a câștigat 6-3, 7-5, dar bazându-se pe nedreptăți revoltătoare. A servit 8 sau 9 ași, și nu mai știu câți semiași. Când a avut nevoie, s-a scos cu serviciul. La 1,82 m și 80 kg nu e prea greu să faci asta. Acest avantaj, care nu ține de valoarea jucătoarei, ar putea fi mult diminuat prin eliminarea din regulament a serviciului 2. Atunci, Sabalenka și altele ca ea, pe un singur serviciu, cu siguranță nu vor mai produce atâția ași.

Apoi, zbieretele prelungi, „Aaaîaaa!”, copiate probabil după strigătele de atac ale armatei lui Lukașenko, se suprapun cu pregătirea pentru lovitură, ba chiar și cu lovitura adversarei. Ceea ce este incorect. Potrivit regulamentului, nu este permis ca o jucătoare să fie disturbată prin zgomote când lovește mingea. Ce face Sabalenka e totuna cu strigătele unui ins din tribună pe jocul Emmei Răducanu, numai că insul e în teren! Așa cum arbitrul ar trebui să dispună scoaterea individului din tribună, Sabalenkăi ar trebui să-i dea avertisment și apoi punct pierdut. Mijloacele vlăjgancei bieloruse sunt bune pentru ea și rele pentru tenis, mai ales pentru cel feminin”, a scris Cristian Tudor Popescu după meci.

Emma Răducanu joacă pe bază de wild-card

Emma Răducanu a devenit un nume în lumea tenisului în anul 2021, când a câștigat US Open. Ea a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria acestui sport, deoarece a triumfat ca jucătoare venită din calificări. De atunci, nu a reușit să câștige niciun turneu și s-a confrntat cu probleme de sănătate, fiind operată la ambele încheieturi de la mâini și la gleznă.

Sportiva britanică a revenir pe teren la începutul anului, după o pauză de opt luni și încearcă să urce în clasametul mondial. Acum, ea se află pe poziția 250 și poate juca la turneele WTA doar pe bază de wild-card. Așa s-a întâmplat și la Indian Welles și a primit o invitație și la Miami Open, la fel ca Simona Halep, care a scăpat de susendarea pentru dopaj după verdictul TAS.