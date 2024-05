Copilul care și-a falsificat certificatul de naștere din dragoste pentru Steaua. Cum a ajuns Abăluță să joace în Ghencea

A ajuns din întâmplare la un trial la Steaua pe când era un copil și a fost ales să joace la echipa cu care ținea de mic. Marcel Abăluță a ajuns șă-și falsifice certificatul de naștere pentru a putea îmbrăca tricoul formației din Ghencea. Acesta a povestit cum s-a întâmplat totul.

Marcel Abăluță locuia în cartierul Drumul Tabere și era suporterul echipei Steaua, față de tatăl și fratele lui mai mare care țineau cu rivala Dinamo. Povestea lui începe în anul 1979, când juca fotbal pe stradă și visa să ajungă precum idolul său, Anghel Iordănescu. Și într-o zi a avut șansa să ajungă la un trial la trupa roș-albastră, fiind nevoit să-și falsifice certificatul de naștere.

Într-o zi, puștiul de opt ani și-a auzit fratele mai mare vorbind cu colegii de școală despre o selecție organizată de clubul Steaua. S-a hotărât să meargă și el șă se uite, deși cei mari nu voiau să-l ia cu ei. Marcel Abăluță a povestit tot ce s-a întâmplat în ziua în care a fost ales să joace la echipa lui de suflet.

Ne-am apucat să jucăm și după vreo zece minute antrenorul m-a luat deoparte și m-a întrebat câți ani am. Eu m-am dat mai mare, ca să fiu de-o vârstă cu ceilalți. Am spus că sunt născut în ’70, dar de fapt eu sunt în ’71” povestea Marcel Băluță în urmă cu doi ani pentru GSP .

Fostul fotbalist și-a amintit că dintre cei 14-15 copii care au fost la acel trial doar el a fost ales. Iar a doua zi a trebuit să ducă certificatul de naștere la club. Marcel Abăluță a mărturisit că și-a falsificat actul, pe care a scris cu pixul doar ca să poată juca la Steaua.

”Mâine vii la antrenament, mi-a spus antrenorul. Am jucat meciul ală, am plecat acasă bucuros. Uite că m-a chemat. A doua zi la antrenament mi-a spus antrenorul: `Mâine să aduci două poze și certificatul de naștere.` M-am gândit până acasă. Ce fac fac pentru că vede că sunt mai mic. Dar am luat certificatul și din 0 am făcut 1 cu pixul. Și în loc de anul ’70 an făcut ’71.

A doua zi m-am dus cu certificatul, cu pozele, stăteam cu frică să nu mă prindă. După antrenament, îmi spune antrenoru: `Copile, să-l aduci mâine și pe tatăl tău!`. Eu mă gândeam că vrea să-l aduc pe tata să mă încurajeze.