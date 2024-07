Contaminarea cu cocaină a apelor globale: Un nou studiu dezvăluie niveluri alarmante

Un nou studiu realizat de cercetători relevă niveluri alarmante de cocaină în râuri și oceane din întreaga lume, cu efecte devastatoare asupra vieții marine. Un exemplu recent din Brazilia arată că rechinii locali au fost afectați de poluarea cu cocaină, care le afectează vederea, abilitățile de vânătoare și speranța de viață.

Harta interactivă dezvăluie poluarea cu cocaină la nivel mondial

Cercetătorii au creat o hartă interactivă șocantă care arată nivelurile de cocaină din apele de coastă și râurile din diverse regiuni ale lumii. Datele pentru această hartă au fost colectate de Agenția Europeană pentru Droguri (EUDA) prin eșantionarea apelor uzate din 108 orașe. Conform datelor, orașul belgian Anvers are cele mai ridicate niveluri de cocaină în apele sale uzate, urmat de Tarragona, Spania.

În orașul Anvers, cercetătorii au găsit 1.721 mg de cocaină per 1.000 de persoane în apele uzate, o valoare semnificativ mai mare decât în alte orașe. Spre comparație, în Tarragona s-au înregistrat 1.463 mg per 1.000 de persoane, iar în Bristol, Marea Britanie, 445 mg per 1.000 de persoane. Reykjavik, Islanda, a raportat un nivel surprinzător de 638 mg de cocaină per 1.000 de persoane, reflectând o creștere constantă a consumului de droguri în ultimii ani.

Impactul asupra faunei marine și problematica poluării

Nivelurile ridicate de cocaină din apele uzate reprezintă o problemă gravă pentru fauna sălbatică. În cazul orașelor mari, cum ar fi Londra, unde nivelurile de cocaină în apele uzate erau de 618,8 mg per 1.000 de persoane în 2020, poluarea cu cocaină a afectat chiar și specii pe cale de dispariție, cum ar fi țiparii din râul Tamisa. Studiile Universității din Napoli Federico II au arătat că acești pești devin hiperactivi datorită acumulării de cocaină în creier, mușchi, branhii, piele și alte țesuturi.

Cercetătorii au observat că tratamentele uzuale ale apelor nu reușesc întotdeauna să filtreze cocaina din apa uzată. În timpul furtunilor sau din cauza gestionării defectuoase, apele uzate netratate ajung în cursurile de apă din jurul marilor orașe, transportând cantități mari de cocaină. Aceste substanțe intră în lanțul trofic și se acumulează în prădătorii superiori, afectându-le sănătatea și comportamentul.

Un studiu recent realizat de Fundația Oswaldo Cruz a testat 13 rechini de tip sharpnose din sudul Atlanticului, în apropiere de Rio de Janeiro. Cercetătorii au descoperit niveluri ridicate de cocaină în mușchii și ficatul rechinilor. Deși concentrațiile găsite nu aveau efecte psihoactive, erau suficient de dăunătoare pentru a reduce speranța de viață a rechinilor.

Monitorizarea și măsurile preventive

Cercetătorii subliniază importanța monitorizării continue a nivelurilor de cocaină în apele uzate pentru a înțelege mai bine impactul asupra mediului și a lua măsuri preventive adecvate. Această cercetare oferă o perspectivă clară asupra modului în care activitățile umane și consumul de droguri afectează ecosistemele acvatice și subliniază necesitatea unor soluții eficiente pentru a proteja fauna marină și a asigura un mediu curat și sănătos pentru generațiile viitoare.