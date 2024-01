Constellation, cel mai așteptat serial SF de anul acesta: Apple tocmai a lansat trailerul, când se lansează seria realizată de creatorii Dosarelor X, Game of Thrones și Breaking Bad

Apple tocmai a lansat un trailer pentru cel mai așteptat serial SF, Constellation. O are în rol principal Noomi Rapace.

Apple va lansa un serial SF care te va surprinde

Apple tocmai a lansat un trailer pentru viitoarea sa serie de mister SF, Constellation. Serialul urmărește un astronaut, interpretat de Noomi Rapace, după o întoarcere de urgență pe Pământ. Cu toate acestea, întoarcerea acasă este plină de întâmplări misterioase și ciudățenii științifico-fantastice, lăsând publicul să se întrebe ce s-a întâmplat cu ea acolo sus.

Nu știm exact ce tip de sci-fi este acesta. Există indicii că ar putea fi o poveste interesantă, ceva care se bazează pe teorii false ale memoriei, cum ar fi Efectul Mandela. Există, de asemenea, indicii că Rapace este controlată de o inteligență extraterestră. Există indicii care indică, de asemenea, faptul că Rapace însăși este o inteligență extraterestră. Oricum ar fi, serialul are premiera cu trei episoade pe 21 februarie, urmate de noi intrări în fiecare miercuri.

Pe lângă Rapace, Constellation îi are în distribuție pe Jonathan Banks din Breaking Bad, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett și Barbara Sukowa. Serialul a fost creat de Peter Harness, care a scris o grămadă de episoade Doctor Who, și regizat de Michelle MacLaren, care are un palmares fantastic în televiziunea de gen, care a condus episoade din Game of Thrones, Breaking Bad, Westworld și chiar Dosarele X.

Serialul are premiera pe 21 februarie

Acesta va fi un serial trippy, conform imaginilor de mai jos.

Apple TV+ și sci-fi merg împreună de minune. Streamerul a devenit sursa de facto pentru televiziunea science fiction. Există For All Mankind, care tocmai a încheiat un al patrulea sezon foarte bun, și Monarch: Legacy of Monsters, care tocmai și-a încheiat primul sezon. De asemenea, streamerul a lansat recent primul sezon din Silo, bazat pe cărțile lui Hugh Howey, dar și al doilea sezon din Invasion.

Mai mult, Apple TV+ găzduiește succesul la box office Severance și o adaptare liberă a seriei de cărți Foundation a lui Isaac Asimov. Ambele seriale au fost reînnoite. În plus, există Hello Tomorrow, Extrapolations, Dr. Brain și See. Chiar și serii care nu par să fie pline de SF, cum ar fi Schmigadoon și The Last Days of Ptolemy Grey au elemente din altă lume. Apple iubește genul SF.

