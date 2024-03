Codul Rutier 2024 vine cu modificări importante la radare, legalitatea detectoarelor de radar. Ce trebuie să știe șoferii din România

Anul 2024 aduce schimbări semnificative în Codul Rutier din România, care vizează atât utilizarea radarelor de către Poliția Rutieră, cât și legalitatea detectoarelor de radar. O propunere legislativă recent adoptată tacit de Senat vizează să facă mai transparente practicile de supraveghere a vitezei pe drumurile publice, modificând OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Transparență sporită în utilizarea radarelor

Una dintre cele mai notabile schimbări este obligativitatea Poliției Rutiere de a anunța amplasarea radarelor pentru măsurarea vitezei. Această semnalizare trebuie făcută fie prin panouri de avertizare, fie prin mass-media, astfel încât conducătorii auto să fie conștienți de prezența acestor dispozitive. Autovehiculele poliției, fie că sunt staționate sau în deplasare, vor folosi semnale de avertizare luminoase și sonore, iar dispozitivele de măsurare a vitezei vor fi utilizate numai de polițiștii rutieri, din autovehicule inscripționate sau la loc vizibil pentru participanții la trafic.

„Autovehiculele poliţiei, staţionate sau în deplasare, cu care poliţiştii rutieri se află în misiune de supraveghere şi control, utilizează semnale de avertizare luminoase şi sau sonore. Folosirea dispozitivelor de măsurare a vitezei se face doar de către poliţiştii rutieri din autovehiculele poliţiei inscripţionate sau din afara acestora, la loc vizibil pentru participanţii la trafic. (…) Poliţia rutieră avertizează conducătorii de autovehicule în legătură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei”, se arată în propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari UDMR, citat de Digi24.ro.

Această măsură este menită să crească gradul de conștientizare și responsabilitate al șoferilor pe drumurile publice, contribuind la reducerea accidentelor rutiere prin prevenție activă.

Legalitatea detectoarelor de radar și alte modificări

Pe lângă transparența în utilizarea radarelor, noua legislație clarifică și legalitatea utilizării detectoarelor de radar de către șoferi. Conform noilor prevederi, conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă față de reglementările anterioare.

„În apropierea unităţilor de învăţământ, unităţilor sanitare sau de asistenţă socio-medicală, a pieţelor, târgurilor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente, prin grija autorităţilor locale sau administratorului drumului, după caz, se vor monta parapete de protecţie şi se vor realiza amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor”, stipulează proiectul UDMR.

Alte modificări semnificative includ instalarea obligatorie de semafoare pe drumurile și străzile cu minimum două benzi de circulație pe sens, precum și montarea parapetelor de protecție și realizarea amenajărilor rutiere pentru reducerea vitezei în apropierea unităților de învățământ, unităților sanitare sau în zonele cu risc sporit de accidente.

În plus, proiectul propune creșterea numărului de ore de instruire practică pentru obținerea permisului de conducere, de la minimum 30 la cel puțin 45 de ore, și restricționează conducerea vehiculelor puternice de către tinerii sub 21 de ani sau cei cu experiență de conducere mai mică de un an.

Aceste schimbări sunt menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să adapteze legislația la realitățile actuale ale traficului. Propunerea legislativă va fi în continuare dezbătută de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Şoferii din România sunt încurajați să urmărească evoluțiile legislative și să se adapteze la noile prevederi pentru a asigura o participare responsabilă și sigură la trafic.