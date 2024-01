Ciudata poveste a omului bufniță. Te putea privi și atunci când stătea cu spatele la tine, el a fost Martin Laurello

Martin Joe Laurello, cunoscut și sub numele de Human Owl și Bobby sau Băiatul cu Capul Rotativ, a fost un artist de renume din spectacolele de circ și o raritate biologică germano-americană care putea să-și rotească capul la 180 de grade.

Omul bufniță, o curiozitate în lumea circului

Performanțele sale uimitoare au fascinat publicul în cadrul unor grupuri celebre precum Ripley’s Believe It or Not, Ringling Brothers și Barnum & Bailey. Laurello s-a născut sub numele de Martin Emmerling, în Germania, în jurul anului 1886.

În 1921, alături de câțiva alți indivizi cu rarități biologice din Europa, Laurello a poposit în Statele Unite.

Una dintre capacitățile sale impresionante era abilitatea de a-și roti capul cu 120 de grade. Conform spuselor colegei sale de spectacol, Percilla Berjano, cunoscută sub numele de Fata Maimuță, „Laurello își putea roti capul în întregime”.

Pentru a realiza această performanță extraordinară, se spune că a exersat timp de trei ani și că a trebuit să-și „disloce diverse vertebre”. Faptul că s-a născut cu coloana ușor îndoită ar fi putut să-l ajute în demonstrațiile sale de flexibilitate.

A devenit o vedetă în America

Mai mulți ani, Laurello a fost promovat la Circul Bailey sub numele de „Bobby, Băiatul cu Capul Rotativ”. De-a lungul carierei sale, a lucrat la Hubert’s Museum din New York, mai ales în sezonul de iarnă, precum și cu Ringling Brothers și la Coney Island.

În timpul colaborării sale cu Ripley’s Believe It or Not! Odditoriums în anii ’30, Laurello a reușit să atragă mulțimi imense. La spectacolele sale, prefera să poarte o cămașă albă. De asemenea, a antrenat câini și pisici să facă acrobații.

Laurello a fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost Laura Prechtl, cu care a avut un fiu, pe nume Alexander Emmerling (1905-1960). După divorț, s-a căsătorit cu o femeie numită Emilie Wittl (1895-1977), cu care a avut doi fii, pe Albert (1922-1945) și pe Walter Emmerling (1926-1983).

Berjano l-a descris pe Laurello ca fiind „posibil un nazist” care ”nu agrea drapelul american”.

Pe 30 aprilie 1931, Laurello a fost arestat de poliția din Baltimore în timpul unui spectacol în cort, după ce soția sa a făcut o plângere prin telegramă pentru că ar fi abandonat-o atât pe ea, cât și pe copiii lor.

Se spune că a fost găsit stând pe o platformă cu spatele și fața spre mulțime, iar când cei doi polițiști l-au confruntat, și-a întors capul spre ei și a făcut cu ochiul, fiind ulterior arestat.

