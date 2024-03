CFR speră din nou la titlu după umilința CFR-ului. Prima halucinantă promisă de patronul ardelenilor pentru câștigarea campionatului

Sezonul regulat s-a terminat și începe play-off-ul. După ce FCSB a fost umilită de Rapid și s-a relansat campionatul, CFR speră din nou la titlu. Iar jucătorii lui Adrian Mutu vor fi răsplătiți regește dacă vor deveni campioni. Patronul Nelu Varga pune pe masă o primă record pentru acest lucru. Despre ce sumă e vorba.

FCSB a întrat intrat în play-off-ul Superligii din poziția de lider, cu patru în plus față de Rapid, după înjumătățirea punctelor. Podiumul este completat de CFR Cluj, la cinci lungimi în spatele roș-abaștrilor. Astfel, toate formațiile aflate pe podium au șanse la câștigarea campionatului.

CFR va debuta în prima etapă din play-off, sâmbătă, pe teren propriu cu Universitatea Craiova, dar umilința suferită de FCSB în derby-ul cu Rapid, l-a făcut pe patronul ardelenilor, Nelu Varga, să viseze frumos și să se gândească din nou la titlu. Pentru a-și motiva jucătorii, el a anunțat o primă record pentru Superligă: un milion de euro.

Patronul CFR-ului are și argumente pentru faptul că echipa sa se poate bate din nou la titlu, El a spus că Adrian Mutu are la dispoziție cel mai bun atacant din România și un portar de top. În sezonul regulat, clujenii au reușit doar două victorii cu echipele calificate în play-off: una cu Farul și una cu Sepsi.

”Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare.

Cred că Otele al nostru este cel mai bun atacant din România, peste contracandidații de la celelalte echipe de care se tot vorbește în ultima perioadă, jucători și ei valoroși, dar nicidecum de valoarea lui Otele.