Ajutoare de până la 2,25 milioane de euro în România, cel mai nou program pentru încurajarea afacerilor. Ce trebuie să știi despre IMM Plus

Ministerul Finanțelor din România a lansat un nou val de sprijin pentru comunitatea de antreprenori, sub denumirea de Programul IMM Plus, cu un fond impresionant de 12,5 miliarde de lei.

Această inițiativă vine ca o mână de ajutor pentru companiile care se confruntă cu dificultăți în accesarea finanțării necesare proiectelor de investiții și susținerii activităților curente, promițând să stimuleze creșterea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din întreaga țară.

Ce trebuie să știi despre IMM Plus

Bugetul programului, care se ridică la o sumă maximă de 12,5 miliarde lei, include provizionarea de garanții ce pot atinge plafonul de 11,1 miliarde lei, destinat unui număr estimat de 11.500 de beneficiari. Conform actului normativ, publicat pentru consultare, scopul este de a prelungi și de a extinde succesul programelor anterioare, oferind IMM-urilor oportunitatea de a lua decizii vitale pentru creșterea și prosperitatea lor.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat eficacitatea demonstrată de programele precedente, evidențiind o creștere medie a veniturilor de 9% pentru companiile beneficiare. „Am decis să continuăm unul dintre cele mai de succes programe implementate de România până acum, pentru a oferi IMM-urilor libertatea să ia acele decizii care să le asigure dinamica pozitivă… Tocmai de aceea am alocat 12,5 miliarde lei pentru IMM Plus”, a afirmat Boloș.

Programul IMM Plus extinde facilitățile prevăzute de schemă de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, operând prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC), și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR). Notabil este faptul că valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate, ajungând până la 2.250.000 euro per întreprindere, cu creșteri semnificative și pentru sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii.

IMM Plus rezolvă mai multe probleme

Programul IMM Plus se împarte în mai multe componente, fiecare cu obiective specifice:

IMM ROMÂNIA PLUS : vizează facilitarea accesului la finanțare pentru investiții sau capital de lucru.

: vizează facilitarea accesului la finanțare pentru investiții sau capital de lucru. AGRO PLUS : dedicat sectorului agricol, pescuitului, acvaculturii și alimentației.

: dedicat sectorului agricol, pescuitului, acvaculturii și alimentației. IMM PROD PLUS : sprijină lichiditățile și finanțările investiționale ale IMM-urilor din sectoare productive.

: sprijină lichiditățile și finanțările investiționale ale IMM-urilor din sectoare productive. CONSTRUCT PLUS : se concentrează pe îmbunătățirea eficienței energetice și susținerea investițiilor în energie verde în construcții.

: se concentrează pe îmbunătățirea eficienței energetice și susținerea investițiilor în energie verde în construcții. RURAL PLUS : oferă facilități de garantare pentru investiții și capital de lucru în agricultură, pescuit și acvacultură.

: oferă facilități de garantare pentru investiții și capital de lucru în agricultură, pescuit și acvacultură. INNOVATION PLUS: sprijină companiile inovative și exporturile.

Această diversitate a componentelor programului reflectă angajamentul guvernului de a acoperi o gamă largă de nevoi ale IMM-urilor, încurajând inovația, sustenabilitatea și creșterea economică pe multiple fronturi.

Pe fondul expirării schemelor de ajutor de stat anterioare, asociate pandemiei COVID-19 și crizei generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Programul IMM Plus marchează un pas important spre redresarea și dinamizarea economiei românești. Cu un buget generos și o structură bine definită, programul promite să fie un pilon de suport vital pentru IMM-uri în drumul lor către succes și dezvoltare durabilă.