Cei mai săraci pensionari din România, plătiți cu indemnizația socială. Aproape un milion de români supraviețuiesc din 1.281 de lei

Cei mai săraci pensionari din România supraviețuiesc cu greu din indemnizația socială, o sumă care abia le asigură traiul zilnic. În octombrie 2024, aproape un milion de români au primit această indemnizație, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Aceasta reflectă realitatea dură cu care se confruntă un număr tot mai mare de pensionari din țară, care depind de ajutorul oferit de stat pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale.

Situația pensionarilor din România

Conform CNPP, numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a scăzut cu 2.322 de persoane în luna octombrie, ajungând la un total de 925.865 de pensionari. Dintre aceștia, 832.693 sunt pensionari din sistemul public, iar 93.172 provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației a fost de 527 de lei, cele mai mari sume fiind înregistrate în județele Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Hunedoara și Prahova. În contrast, beneficiarii din fostul sistem de pensii al agricultorilor au primit o indemnizație medie de doar 343 de lei, iar cele mai mari sume au fost raportate în județele Ilfov, Gorj și Sectorul 2 al Capitalei.

Cei mai mulți beneficiari ai indemnizației sociale se găsesc în București, urmat de județele Suceava, Iași, Dolj, Prahova și Bacău. În mod similar, cei mai mulți beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se regăsesc în județele Iași, Botoșani, Dolj, Olt și Teleorman. Aceste date subliniază distribuția geografică a sărăciei în rândul pensionarilor români, care depind de acest sprijin financiar pentru a-și asigura minimul necesar de trai.

Criza demografică și numărul în scădere al pensionarilor

În timp ce numărul pensionarilor scade de la an la an, România se confruntă și cu o criză demografică accentuată. În luna octombrie 2024, numărul total al pensionarilor a scăzut la 4.706.791, cu peste 28.000 mai puțini față de luna anterioară. Această scădere reflectă nu doar efectele directe ale îmbătrânirii populației, ci și emigrarea masivă și rata scăzută a natalității, factori care contribuie la reducerea continuă a populației active. Potrivit datelor CIA – The World Factbook, România se află printre țările cu cea mai mare rată a mortalității și cea mai mică rată de creștere a populației, situându-se pe locul 229 din 236 de țări și teritorii în ceea ce privește rata negativă a creșterii populației.

Populația României este îmbătrânită, iar acest lucru pune o presiune majoră asupra sistemului de pensii. Aproape 85% din populație are vârsta de peste 15 ani, iar 22,24% are peste 64 de ani. Această structură demografică accentuează nevoia de reforme în sistemul de pensii și de măsuri pentru stimularea natalității și creșterea ratei de participare pe piața muncii. În lipsa unor măsuri concrete, riscul de a avea un număr tot mai mare de pensionari aflați sub pragul sărăciei devine tot mai iminent.

Sprijinul guvernamental și măsuri viitoare

Conform legislației în vigoare, pensionarii ale căror venituri din pensii și indemnizații cumulate sunt sub valoarea de 1.281 de lei primesc lunar indemnizația socială pentru pensionari, conform prevederilor Legii nr. 196/2009. Guvernul a anunțat recent și alte măsuri de sprijin, menite să ajute această categorie vulnerabilă de populație. De exemplu, Ministerul Muncii a dispus virarea rapidă a banilor pentru pensionarii din categoriile cele mai vulnerabile, iar pensiile au fost plătite la timp în ultimele luni, pentru a asigura stabilitatea financiară a acestora.

În plus, se discută despre măsuri care să aducă o creștere modestă a pensiilor și a indemnizațiilor pentru categoriile cele mai defavorizate, pentru a atenua impactul inflației și al costurilor de trai în creștere. Rămâne de văzut în ce măsură aceste măsuri vor reuși să ofere un sprijin real pentru cei mai săraci pensionari ai României, însă realitatea este că, în lipsa unei schimbări majore în politica socială și economică, mulți dintre aceștia vor continua să trăiască la limita supraviețuirii.