Ceea ce aude bebelușul tău înainte de a se naște, chiar îi poate modela creierul: Ce au descoperit cercetătorii

Acele luni fericite de liniștite pe care le petrecem în pântece, înainte de a ne naște, ar putea fi locul unde începe învățarea noastră de limbi străine, potrivit unui studiu recent care oferă noi perspective asupra ușurinței cu care nou-născuții sunt capabili să dobândească abilitățile de ascultare și vorbire.

Bebelușul tău aude ce-i vorbești în pântece

O echipă de cercetători, condusă de experți de la Universitatea din Padova din Italia, a observat modificări specifice ale tiparelor creierului la nou-născuți atunci când copiii au fost expuși la vorbire – sugerând că acesta este deja adaptat la limbajul mamei și la ritmurile de bază ale vorbire.

„Aceste rezultate oferă cele mai convingătoare dovezi de până acum că experiența limbajului modelează deja organizarea funcțională a creierului sugarului, chiar înainte de naștere”, scriu cercetătorii în lucrarea lor publicată.

Structura studiului a implicat 33 de nou-născuți, cu vârsta cuprinsă între una și cinci zile, cu mame vorbitoare de franceză. Bebelușilor li s-a redat în franceză, în engleză și în spaniolă un material audio al poveștii Goldilocks and the Three Bears Prin intermediul unor electrozi, cercetătorii au observat ceva diferit atunci când sunetul francez a fost redat ultima dată: mai multe corelații temporale pe distanță lungă, care sunt undele cerebrale legate de modul în care percepem și procesăm vorbirea.

Ce au descoperit cercetătorii

Asta sugerează că imediat după naștere, suntem deja capabili să recunoaștem și să absorbim limbajul pe care l-am auzit în uter (știm că sunetele externe pot fi auzite după aproximativ șapte luni de gestație). În plus, echipa a descoperit că aceste oscilații ale creierului, activate de limba franceză, erau la o anumită frecvență asociată cu ritmurile naturale ale vorbirii. Suntem gata să începem să învățăm cum să vorbim, se pare, chiar și când avem doar câteva zile.

„Creierul unui nou-născut poate fi astfel deja într-o stare optimă pentru procesarea eficientă a vorbirii și a limbajului, sprijinind abilitățile neașteptate de învățare a limbii ale sugarilor umani”, scriu cercetătorii.

În timp ce cercetările anterioare au arătat că, cel mai probabil, ascultăm în uter – luați în considerare modul în care bebelușii preferă vocea mamei lor, de exemplu – acest studiu a fost conceput pentru a analiza mai îndeaproape activitatea neuronală care are loc la nou-născuți.

