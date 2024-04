Cea mai mare fabrică din România dotată cu roboți și energie regenerabilă care prelucrează lapte. Cum a dat lovitura după 30 de ani

După trei decenii de activitate pe piața lactatelor din România, Simultan SRL marchează un nou capitol în istoria sa prin inaugurarea celei mai mari fabrici de procesare a laptelui cu acționariat românesc.

Recent, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vizitat noua unitate de procesare situată la Sânadrei, în județul Timiș, evidențiind astfel importanța și amploarea investiției de 25 de milioane de euro.

Tehnologie de vârf și sustenabilitate

Fabrica, care prelucrează anual 50 de milioane de litri de lapte, reprezintă un punct de referință în industrie datorită utilizării tehnologiei avansate și a automatizării. Procesele sunt în mare parte robotizate, minimizând necesarul de muncă umană și maximizând eficiența. „Aici cum am spus avem doi oameni iar pe cel de-al doilea îl vom înlocui cu un robot. Noi am construit de la zero și avem o capacitate de producție de 500.000 de litri pe zi”, a explicat un reprezentant al companiei.

În plus, Simultan SRL nu s-a oprit doar la automatizare, ci a investit și în energie regenerabilă. Un proiect ambițios de 10 milioane de euro destinat obținerii independenței energetice a fost pus în aplicare, deși finanțarea nu a fost încă asigurată în totalitate. În ciuda acestui obstacol, compania continuă să depună eforturi pentru a deveni un model de sustenabilitate în industrie.

Noua fabrică nu doar că a modernizat procesul de producție, dar a și creat oportunități economice semnificative. Prin capacitatea sa de procesare și rețeaua extinsă de distribuție, Simultan contribuie substanțial la economia locală și națională. Aproximativ 40-45% din laptele procesat este vândut sub branduri proprii ale marilor retaileri, în timp ce restul este comercializat sub brandul SIM.

Perspective și dezvoltări viitoare

Reprezentanții Simultan sunt optimiști cu privire la finalizarea proiectelor începute și speră să atingă un grad de finalizare de 80% până la sfârșitul anului. Aceștia își propun să continue investițiile, în ciuda provocărilor, pentru a menține standardul înalt de calitate al produselor. „Investițiile sunt mari dar merită pentru că aducem pe piață produse de cea mai bună calitate”, subliniază reprezentantul fabricii, remarcând și contribuția semnificativă la programul național „Cornul și Laptele”.

Prin dedicarea sa față de inovație, sustenabilitate și excelență în producție, Simultan SRL se afirmă ca lider în industria lactatelor din România. Noua fabrică de la Sânadrei nu este doar un simbol al progresului tehnologic, ci și un pilon al responsabilității sociale și economice, pregătit să facă față provocărilor viitorului în domeniul agroalimentar