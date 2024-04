Cea mai mare cameră foto digitală din lume. Cu ce scop a fost construită, de fapt

Oamenii de știință au construit camera foto de sondaj Legacy Survey of Space and Time. În curând, va călători către Observatorul Vera C. Rubin, unde va oferi o nouă perspectivă incredibilă asupra cerului din partea sudică a planetei și ne va ajuta să răspundem mai bine la întrebările fundamentale despre natura materiei întunecate.

Camera foto LSST este o adevărat minune a tehnologiei

Are 3.200 de megapixeli și cântărește 3.000 de kilograme. Imaginile produse de camera foto sunt atât de mari încât pentru a le afișa corespunzător ar fi nevoie de 378 de televizoare 4K.

„Odată cu finalizarea camerei unice LSST la SLAC și integrarea sa iminentă cu restul sistemelor Observatorului Rubin din Chile, vom începe curând să producem cel mai mare film din toate timpurile și o hartă completă a cerului nopții”, a declarat directorul Construcțiilor Observatorului Rubin și profesor la Universitatea din Washington, Željko Ivezić.

Camera foto, în sine, are două lentile. Prima are 1,5 metri în diametru, fiind cea mai mare lentilă construită vreodată în acest scop. A doua are 90 de centimetri în lățime, ceea ce nu este nici pe departe mic. Ambele sunt proiectate special, iar a doua este folosită pentru a etanșa planul focal al lentilei, care este menținut în vid.

Sute de senzori

Planul focal este, practic, inima camerei și este alcătuit din 201 senzori CCD similari cu cei pe care îi găsești pe o cameră foto digitală obișnuită, dar aceștia sunt fabricați special.

Fiecare pixel are 10 microni în lățime, iar planul focal este atât de plat încât suprafața sa nu variază cu mai mult de un zecime din lățimea unui fir de păr uman.

„Imaginile sunt atât de detaliate încât ar putea vedea o minge de golf de la aproximativ 25 de kilometri distanță, acoperind în același timp o porțiune a cerului de șapte ori mai mare decât Luna plină.

Aceste imagini, cu miliarde de stele și galaxii, vor ajuta la descifrarea secretelor Universului”, a declarat, la rândul său, profesorul de la SLAC, Aaron Roodman.