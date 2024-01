Ce se va întâmpla cu Simona Halep în 2024. Predicție neagră pentru româncă de peste Ocean

Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și suspendată până în anul 2026. Sportiva a făcut apel la TAS și așteaptă să fie audiată în luna februarie. Dar un tenismen american, celebru peste Ocean pentru predicțiile sale, a dat un verdict dur în cazul fostului lider mondial pentru anul 2024. Ce a spus acesta.

Simona Halep este în mijlocul unui scandal de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv. iar primul verdict a fost extrem de dur. Ea a fost suspendată patru ani și a făcut apel la TAS, ultima cale de atac, unde speră să arate că este nevinovată și să primească o reducere a pedepsei. Procesul va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024.

Un tenismen american, celebru peste Ocean pentru predicțiile sale făcute la început de an, nu îi dă mari speranțe Simonei Halep înaintea procesului de la TAS. Hudson Schantz este convins că fostul lider mondial nu va câștiga apelul împotriva suspendării de patru ani și că va va fi nevoită să își anunțe retragerea în 2024.

Prince William becomes King William in 2024

Simona Halep se află în repaus forțat din octombrie 2022, după un test antidoping pozitiv pentru Roxadustat. Dubla câștigătoare de Grand Slam a jucat ultimul meci pe 29 august 2022, la US Open 2022, când a fost eliminată în primul tur.

În luna decembrie a anului trecut, Simona Halep a oferit două interviuri în presa internațională. Într-unul, sportiva din Constanța a vorbit despre sfârșitul carierei sale în tenis, în cazul în care judecăttorii de la TAS nu-i vor reduce pedeapsa.

”A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului.

Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, declara Simona Halep, într-un interviu Euronews.