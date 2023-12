Jurnalistul care a intervievat-o pe Simona Halep a rupt tăcerea. Ce impresie i-a lăsat sportiva: ”A suferit un șoc”

Simona Halep a acordat un amplu interviu pentru Euronews despre cazul de dopaj în care este implicată. Tokunbo Salako, jurnalistul care a vorbit cu fostul lider mondial zilele trecute, la Paris, a mărturisit ce impresie i-a făcut sportiva din Constanța. Ea așteaptă acum procesul de la TAS.

Simona Halep traversează cea mai complicată perioadă a carierei sale, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022, cu Roxadustat, o substanță interzisă. Aceasta a fost suspendată patru ani și acum așteaptă procesul de la TAS, care va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024. Zilele trecute, sportiva a oferit un amplu interviu, în care a vorbit despre această perioadă atât de complicată, fiind conștientă că și-ar putea încheia cariera, dacă pedeapsă nu va fi redusă la Lausanne.

Tokunbo Salako, jurnalistul de la Euronews care a intervievat-o pe Simona Halep, a vorbit deschis despre impresiile pe care i le-a lăsat campioana de la Roland Garros și Wimbledon. Acesta a remarcat faptul că sportiva a suferit foarte mult după cele întâmplate, dar și că este o persoană timidă.

Jurnalistul a mai precizat că Simona Halep a suferit un șoc atunci când a fost depistată pozitiv, mai ales că și-a dedicat toată viața tenisului. Ea a fost găsită vinovată de două încălcări ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise, roxadustat, și a unei ”metode/substanțe interzise” pe durata sezonului 2022, concluzie la care experții ITIA au ajuns pe baza datelor din pașaportul ei biologic.

În interviul acordat la sfârșit de an, Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre antrenorul Patrick Mouratoglou. Ea s-a arătat dezamăgită că francezul a recunoscut foarte târziu în mass-media, abia după un an, că i-a dat un supliment contaminat cu Roxadustat. În documente, e precizat inclusiv numele omului care i-a spus Simonei ce supliment cu colagen să folosească: Candice Gohier, fizioterapeută la Academia Mouratoglou.

”Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez. Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime“, a spus Simona Halep.