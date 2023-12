Verdictul final pentru Simona Halep. Ce au anunțat americanii în cazul româncei

Simona Halep se află în mijlocul unui scandal de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și suspendată. Sportiva a făcut apel la TAS și așteaptă să înceapă procesul, iar americanii au anunțat verdictul final în cazul româncei. Ce au scris aceștia.

Simona Halep a fost suspendată din tenis de tribunalul Sport Resolutions de la Londra pe o perioadă de patru ani, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă, la US Open 2022. Sportiva a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, iar cazul ei va fi judecat între 7 și 9 februarie 2024.

Recent, americanii de la Tennis World au publicat un editorial în care arată verdictul lor în cazul de dopaj al Simonei Halep. Jurnaliștii consideră că fostul lider mondial a fost nedreptățit și speră ca românca să revină în circuit cât mai rapid, în condițiile în care cei mai mulți specialiști mizează pe reducerea pedepsei la aproximativ doi ani de zile.

”Acesta a fost începutul calvarului ei, care a dus și la multă suferință pe plan psihologic. Indiferent cum se termină povestea, indiferent cine are dreptate, Simona nu merita acest tratament psihologic și mediatic. Situația trebuia rezolvată mai rapid și mai clar. Acum, în urma celor întâmplate, românca are și crize de anxietate”, au notat jurnalștii de la Tennis World .

Într-un interviu acordat presei din Franța, Simona Halep a vorbit despre calvarul prin care a trecut după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat. Ea a mărturisit că perioadă aceasta este una foarte complicată, în care încearcă șă-și dovedească nevinovăția și șă-și apere onoarea. Mai mult, ea speră ca judecătorii de la TAS să-i reducă pedeapsa.

Citește și: Calvarul prin care trece Simona Halep după suspendare. De câte ori a fost testată anti-doping: ”Trebuie să transmit locul în care mă aflu”

Simona Halep a mai dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a depăși situația complicată din viața ei, în care s-a confrntat cu anxietatea și cu nopți nedormite.

”Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut crize de anxietate. Sunt o jucătoare foarte emotivă. Înainte de meciuri, stresul îmi provoca dureri abdominale foarte severe. De când am primit această suspendare, parcă trăiesc în fiecare zi cu această durere și anxietate. Deși astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Știu că nu am făcut nimic rău”, a mai spus Simona Halep.