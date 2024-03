Ce este ”Marea Răzbunare” împotriva Austriei pentru blocajul Schengen. Ce se întâmplă cu marile companii austriece din România și ANPC

În contextul tensiunilor generate de opoziția Austriei față de aderarea României la spațiul Schengen, autoritățile române au lansat o serie de controale riguroase asupra operațiunilor unor mari companii austriece active pe teritoriul național.

Această mișcare, interpretată de unii ca parte a „Marii Răzbunări” pentru blocajul Schengen, a vizat în special lanțul de benzinării OMV-Petrom, unul dintre cei mai mari jucători din industria petrolieră din România.

Intensificarea controalelor ANPC la benzinăriile OMV-Petrom

Horia Constantinescu, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a declarat că decizia de a intensifica inspecțiile asupra benzinăriilor OMV-Petrom a fost motivată de dorința de a verifica standardele de calitate și conformitate promovate de companiile austriece.

Rezultatele controalelor, care au inclus verificarea a 197 de benzinării, cu 11 dintre acestea închise și impunerea de amenzi semnificative pentru neregulile constatate, reflectă o discrepanță majoră între așteptările consumatorilor și realitatea serviciilor oferite.

”În ultimele 2 zile, ANPC a desfășurat ample acțiuni de control vizând benzinăriile OMV, fie prin intermediul stațiilor asociate Petrom-OMV. S-au desfășurat câteva sute de acțiuni de control, urmând a fi centralizate în următoarele zile.

În momentul în care am văzut că am fost scoși la tablă de statele puternice din Europa și ni s-a explicat de ce nu ne putem noi califica pentru etapa următoare sau de ce suntem corigenți la diverse materii. Așadar, ne-am luat pixurile și carnețelele și am mers la cei care ne explică de ce nu suntem noi potriviți cu Europa să ne arate cum trebuie făcute lucrurile. Mare surpriză, ajungând la aceste benzinării am găsit o grămadă de nereguli.

Pompele de benzină ar trebui să fie funcționale în parametri de 100%, conform așteptărilor fiecăruia dintre consumatori, numai că iei pistolul îți dai seama fie că ăsta curge, fie că nu funcționează așa cum ar trebui, fie că nu au elementul de plastic care face să nu intre cu totul în rezervor. Toate lucrurile acestea te duc cu gândul la ideea că noi am primit pe teritoriul României pompe second-hand sau pompe de o calitate inferioară, alta decât cele ale operatorului economic, acolo unde el respectă țara respectivă”, a afirmat Horia Constantinescu.

Neregulile descoperite: de la probleme de igienă la încălcarea drepturilor consumatorilor

Printre abaterile identificate de inspectorii ANPC se numără lipsa etichetelor de preț pentru produse, utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, comercializarea de produse alimentare vrac fără indicarea datei deschiderii și folosirea unor echipamente de gătire în stare avansată de uzură. Aceste descoperiri evidențiază probleme serioase de igienă și siguranță alimentară, dar și încălcări ale reglementărilor privind protecția consumatorilor.

Măsurile luate de ANPC nu doar că vizează asigurarea unui nivel adecvat de calitate și siguranță pentru consumatorii din România, dar trimite și un mesaj clar către companiile străine active pe piața românească: standardele duble și nerespectarea legislației locale nu vor fi tolerate. În acest context, „Marea Răzbunare” împotriva Austriei pentru blocajul Schengen capătă o dimensiune economică și diplomatică, subliniind necesitatea unei abordări echitabile și respectuoase între statele membre ale Uniunii Europene