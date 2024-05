Ce dobândă primești în România dacă îți ții banii la Banca Transilvania, Raiffeisen, CEC Bank și alții. Exemplul simplu la un cont de economii

Pentru românii care preferă să economisească, alegerea băncii potrivite pentru depozitarea sumelor de bani poate avea un impact semnificativ asupra veniturilor pasive generate prin dobândă.

Printre opțiunile populare se numără Banca Transilvania, Raiffeisen și CEC Bank, fiecare oferind condiții diferite de dobândă în funcție de suma depozitată. Iată o analiză detaliată a ceea ce oferă aceste bănci pentru conturile de economii.

Dobânzi oferite de Raiffeisen Bank

La Raiffeisen Bank, dobânzile variază în funcție de suma depusă și de moneda aleasă pentru contul de economii. Pentru lei, dobânda anuală începe de la 2,50% pentru sume până la 50.000 de lei și crește până la 3,50% pentru depozite care depășesc 300.000 de lei. În cazul depozitelor în euro sau dolari americani, rata de dobândă este fixă, de 0,50% pe an, indiferent de sold.

Oferta CEC Bank pentru economii

CEC Bank vine în întâmpinarea clienților cu rate ale dobânzii care încurajează economisirea sumelor mai mari. Astfel, pentru solduri între 25.000 și 100.000 de lei, banca oferă o dobândă anuală de 3,50%. Pentru sume mai mici, de până la 4.999 de lei, dobânda este de 3% pe an, iar pentru sumele cuprinse între 5.000 și 24.999 de lei, dobânda crește la 3,25% pe an. Interesant este că, pentru sume care depășesc 100.000 de lei, dobânda scade dramatic la doar 0,10% pe an.

Banca Transilvania și dobânzile pentru economii

Banca Transilvania oferă cele mai competitive rate ale dobânzii pentru lei, cu o dobândă de 3,75% pe an pentru sume între 1.000 și 9.999 de lei și ajungând până la 4,15% pentru solduri de peste 500.000 de lei. În ceea ce privește economiile în euro, dobânda variază de la 0,30% pentru sume între 1.000 și 25.000 de euro, la 0,50% pentru sume care depășesc 100.000 de euro.

Exemplu de calcul pentru un cont de economii

Să presupunem că un client alege să economisească 50.000 de lei la Raiffeisen Bank. Cu o rată a dobânzii de 2,50% pe an, la sfârșitul anului, clientul va obține un profit de 1.250 de lei din dobândă (50.000 x 2,50% = 1.250 lei).

Dacă aceeași sumă ar fi depusă la CEC Bank, cu o dobândă de 3,50% pe an, venitul din dobândă ar fi de 1.750 de lei (50.000 x 3,50% = 1.750 lei).

Pentru Banca Transilvania, dacă suma depusă este de 50.000 de lei, la o dobândă de 3,85% pe an, dobânda acumulată ar fi de 1.925 de lei (50.000 x 3,85% = 1.925 lei).

Alegerea băncii potrivite pentru depozitele de economii poate avea un impact semnificativ asupra veniturilor generate prin dobândă. Este esențial pentru clienți să compare ofertele și să aleagă banca care oferă cea mai bună rată a dobânzii pentru suma pe care doresc să o economisească. Această comparație poate contribui la maximizarea profitului din economiile personale.