Ce conține apa la pet din supermarket, pe lângă apă. Dezvăluirea specialiștilor: „Un litru poate include 240.000 de particule de plastic”

Într-o descoperire revoluționară, cercetătorii au arătat că apa îmbuteliată disponibilă în magazine poate conține de 10 până la 100 de ori mai multe particule de plastic decât se estima anterior. Aceste nanoplastice, de dimensiuni atât de mici încât nu pot fi observate la microscop, reprezintă un risc potențial major pentru sănătatea umană.

Studiul, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences și citat de CNN, dezvăluie că un litru de apă poate conține în medie 240.000 de particule de plastic din șapte tipuri diferite, dintre care 90% sunt identificate ca nanoplastice, iar restul ca microplastice. Nanoplasticele, de 1.000 de ori mai mici decât lățimea medie a unui fir de păr uman, pot traversa țesuturile digestive sau pulmonare și pot distribui substanțe chimice sintetice potențial dăunătoare în tot corpul și în celule.

Sherri „Sam” Mason, director de sustenabilitate la Penn State Behrend, care nu a fost implicată în studiu, descrie cercetarea ca fiind „excepțional de impresionantă” și „inovatoare”. Aceasta subliniază sfatul experților de a consuma apă de la robinet, din recipiente de sticlă sau din oțel inoxidabil, pentru a reduce expunerea la plastice. Acest sfat se extinde și la alte alimente și băuturi ambalate în plastic.

Până acum, era cunoscut faptul că nanoplasticele există, dar nu existau metode de analiză pentru ele. Cu toate acestea, noua tehnologie prezentată în studiu deschide calea pentru cercetări ulterioare care să înțeleagă mai bine potențialele riscuri pentru sănătatea umană.

Nanoplasticele sunt considerate cel mai îngrijorător tip de poluare cu plastic pentru sănătatea umană. Aceste particule minuscule pot invada celulele individuale și țesuturile din organele majore, potențial perturbând procesele celulare și depunând chimicale care perturbă sistemul endocrin, cum ar fi bisfenolii, ftalații, retardanții de flacără, substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS) și metalele grele.

Asociația Internațională a Apei Îmbuteliate a răspuns studiului afirmând că noua metodă trebuie revizuită complet de comunitatea științifică și că sunt necesare mai multe cercetări pentru a dezvolta metode standardizate de măsurare și cuantificare a nanoplasticelor în mediul nostru. Ei susțin că în prezent există o lipsă de metode standardizate și un consens științific asupra impactului potențial al sănătății particulelor nano- și microplastice.

Noua metodă de identificare a nanoplasticelor în apa îmbuteliată se bazează pe o versiune modificată a spectroscopiei Raman, o tehnică bazată pe laser care poate analiza compoziția chimică a celulelor măsurând cum vibrează moleculele în răspuns la lumină. Această abordare inovatoare permite identificarea clară și capturarea imaginilor nanoparticulelor în microsecunde, deschizând calea pentru cercetări mai aprofundate asupra impactului acestora asupra sănătății umane.

Pentru a reduce expunerea la plastice, experții sugerează evitarea consumului de alimente și băuturi din recipiente de plastic, purtarea hainelor din țesături naturale și achiziționarea de produse de consum din materiale naturale. Acest pas simplu poate ajuta la diminuarea riscului pe care nanoplasticele îl prezintă pentru sănătatea noastră și pentru mediul înconjurător.

Studiul a prezentat o nouă tehnologie care poate identifica, număra și analiza structura chimică a nanoparticulelor din apa îmbuteliată. Această descoperire deschide calea pentru cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine riscurile potențiale pentru sănătatea umană.

Cercetarea subliniază necesitatea unei evaluări aprofundate a impactului nanoparticulelor de plastic asupra sănătății umane și a mediului. De asemenea, subliniază importanța reducerii consumului de plastic și a căutării de alternative sustenabile.