Ce a făcut un brașovean după ce a găsit un portofel cu bani și acte pierdut de către un olandez. „Mulți oameni au anumite temeri legate de România”

Într-un act remarcabil de onestitate și bunătate, Ion Comaniciu, un român din Sâmbăta de Sus, a devenit subiectul unei povești emoționante ce traversează granițele, după ce a reușit să îi returneze unui cetățean olandez portofelul pierdut. Acest gest simplu, dar semnificativ, nu numai că a restituit obiectul pierdut, dar a și contribuit la schimbarea percepției despre români în ochii olandezului.

Raymond Wegdam, olandezul beneficiar al actului de generozitate, a decis să împărtășească mass-mediei din țara sa această întâmplare, în speranța de a combate stereotipurile negative legate de România și de români. „Mulți oameni au anumite temeri legate de România din cauza reputației sale, dar eroul meu a demontat toate prejudecățile.”, a relatat Wegdam pentru ȘtiriDiaspora.

Povestea portofelului pierdut și recuperat

Povestea a început după o seară petrecută în oraș, când Wegdam s-a întors acasă cu bicicleta, fără să își dea seama că și-a pierdut portofelul. A doua zi, a fost contactat prin telefon de Comaniciu, care i-a transmis că a găsit portofelul și l-a lăsat la un magazin local, COOP. „La început, nu am înțeles prea bine mesajul vocal primit de la un număr românesc, dar apoi am realizat că portofelul meu fusese găsit”, a mărturisit Wegdam.

Ion Comaniciu, în vârstă de 31 de ani, lucrează la o brutărie locală și locuiește acum în Stegerhoek. Pentru a-și exprima recunoștința, Wegdam a mers să îi mulțumească personal, găsindu-l pe Comaniciu odihnindu-se după o noapte de muncă.

Această întâmplare vine într-un moment în care discuțiile despre admiterea României în zona Schengen sunt încă tensionate, Olanda fiind una dintre țările reticente. Wegdam, însă, este de părere că oameni ca Ion Comaniciu arată valoarea reală a spiritului românesc și contribuie la imaginea pozitivă a țării pe plan internațional. „Eroul meu român cu siguranță ar trebui să rămână, după părerea mea!”, a concluzionat Wegdam, subliniind impactul pozitiv pe care gesturi aparent mici le pot avea asupra percepțiilor și relațiilor internaționale.

Vezi și: Studiu – Cât de predispuși sunt românii să returneze un portofel pierdut pe stradă?

Ce spune legea din Olanda despre obiecte pierdute

În Olanda, legislația privind găsirea unui obiect pierdut, inclusiv a unui portofel, este bine definită și încurajează cetățenii să acționeze cu responsabilitate și integritate. Conform Codului Civil Olandez, oricine găsește un obiect pierdut are datoria legală de a încerca să îl returneze proprietarului legitim. Găsitorul trebuie să notifice autoritățile locale sau poliția despre obiectul găsit în cel mai scurt timp posibil. Aceasta permite autorităților să faciliteze procesul de returnare a obiectului către proprietarul său. În plus, găsitorul are opțiunea de a înregistra obiectul găsit la birourile locale ale primăriei, unde detaliile obiectului și ale găsitorului sunt notate pentru a ajuta la identificarea și restituirea către proprietar.

Dacă proprietarul obiectului nu este găsit sau nu se prezintă pentru a-și revendica bunul într-o perioadă stabilită de lege, care de obicei este de un an și o zi, găsitorul poate avea dreptul să devină proprietarul legal al obiectului. Aceasta înseamnă că legislația olandeză nu doar că protejează drepturile proprietarului, dar oferă și găsitorului o anumită protecție și recunoaștere legală a eforturilor sale de a returna bunul. Este important de menționat că orice încercare de a păstra un obiect găsit fără a întreprinde demersurile legale necesare pentru returnarea acestuia poate fi considerată aproprie ilegală și poate avea consecințe juridice. Astfel, sistemul legal din Olanda promovează integritatea și ajută la menținerea încrederii și responsabilității în cadrul comunității.