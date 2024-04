Câte milioane de euro are de recuperat Gigi Becali de la FCSB. ”La 10 milioane am renunțat”

Gigi Becali a dezvăluit sumele fabuloase pe care le-a investit la FCSB. El a fost nevoit să împrumute echipa cu bani mai mulți decât o făcuse în ultimele sezoane. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit câte milioane are de recuperat de la clubul roș-albastru.

FCSB este lider în SuperLiga şi are cele mai mari şanse sî câștige titlul după o pauză de nouă ani. Însă Gigi Becali a cheltuit sume imense pentru a reuși să-și vadă visul împlinit. Clubul a suferit o lovitură financiară serioasă în anul 2023 și a pierdut multe milioane de euro.

Conform bilanţului pe 2023, publicat pe site-ul oficial al clubului, cifrele nu sunt deloc grozave. Omul de afaceri are de recuperat de la FCSB o datorie de 10.050.000 de euro, cu 600.000 de euro mai mult decât în anul 2022. În anul 2021, suma era undeva la jumătate: 5,3 milioane de euro. În plus, Gigi Becali a dezvăluit că, de fapt, banii băgaţi la echipă în acest sezon sunt 15 milioane de euro.

La opt milioane am renunţat şi i-am băgat în capitalul social. Dar nu este o problemă, că atunci când fac bani îi scot şi capitalul social se micşorează. Eu pot să fac o majorare de încă șapte milioane”, a dezvîluit Gigi Becali, potrivit Fanatik .

”Este mult mai mult de atât datoria. Dar ca să iau licenţa am renunţat la încă zece milioane. Depăşeam deficitul, adică fair play-ul financiar. Şi e adevărat că e minus şapte milioane de euro, dar totalul e de minus 15 milioane.

Cel mai rea situație s-a înregistrat în anul 2009, atunci când Gigi Becali avea de recuperat 21 de milioane de euro. Iar în 2007 și 2015 avea de primit 15 milioane de euro.

Gigi Becali bagă adânc mâna în buzunar pentru a-și îndeplini marele vis: FCSB să joace în Champions League pentru a da lovitura și pe plan financiar. De asemenea, latifundarul are ambiția de a vinde un jucător cu 100 de milioane de euro.

“Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie.

Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei l-au vândut mai departe cu 7″, a adăugat Gigi Becali pentru sursa citată.