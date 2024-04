Cât costă Dacia Spring în 2024, noul model. Mașina electrică a românilor, mai accesibilă decât ai crede

Într-o lume tot mai atentă la impactul asupra mediului, vehiculele electrice câștigă teren, iar Dacia Spring se poziționează drept una dintre cele mai accesibile opțiuni de pe piața auto.

Cu lansarea noii versiuni în 2024, Dacia promite nu doar un design îmbunătățit și performanțe superioare, ci și menținerea unui preț competitiv, consolidând astfel poziția de lider în segmentul mașinilor electrice accesibile.

Cât costă Dacia Spring 2024, pe versiuni

Noul model Dacia Spring vine în trei versiuni diferite, fiecare gândită să răspundă nevoilor diverse ale șoferilor: Essential Electric 45, Expression Electric 65 și Extreme Electric 65.

Pentru modelul Essential Electric 45, prețul de pornire este de 16.900 euro, sau 11.800 euro cu programul Rabla Plus. Modelul Expression Electric 65 este disponibil la prețul de 18.900 euro, sau 13.800 euro cu Rabla Plus. Versiunea de top, Extreme Electric 65, poate fi achiziționată la prețul de 19.900 euro, sau 14.800 euro beneficiind de programul Rabla Plus.

Inovații, design, tehnologie și confort

Noul Spring adoptă elemente de design introduse de a treia generație a modelului Duster, prezentând îmbunătățiri estetice atât la interior cât și la exterior. Interiorul mașinii a fost complet refăcut, accentuând pe un design mai curat și eliminarea elementelor din crom. S-au făcut modificări tehnice semnificative, inclusiv în ceea ce privește sistemul de încărcare și spațiul de depozitare.

Noul model dispune de un tablou de bord digital de 7”, color, personalizabil, și de un ecran central de 10” pentru versiunile superioare. De asemenea, sistemul Media Control oferă o experiență multimedia completă, cu comenzi pe volan și afișaj al informațiilor media și al apelurilor telefonice pe tabloul de bord.

Dacia Spring 2024 promite un spațiu de depozitare mai generos, cu un volum total de 308 litri, și facilități suplimentare de depozitare în cabină. Noul sistem de încărcare V2L bidirecțional transformă mașina într-o sursă de energie mobilă, permițând alimentarea dispozitivelor electrice direct din vehicul.

Performanță și autonomie

Cu o baterie de 26,8 kWh, noul Spring oferă o autonomie de peste 220 km, suficientă pentru nevoile cotidiene ale majorității șoferilor. Încărcătorul de curent alternativ de 7 kW asigură o încărcare eficientă la priza casnică, iar opțiunea de încărcare rapidă de 30 kW reduce semnificativ timpul necesar pentru reîncărcarea bateriei.

Dacia Spring 2024 se profilează ca o opțiune ideală pentru cei care caută un vehicul electric accesibil, funcțional și estetic plăcut. Cu prețuri începând de la 11.800 euro prin programul Rabla Plus, noul Spring demonstrează angajamentul Dacia de a aduce mobilitatea electrică mai aproape de nevoile și posibilitățile șoferilor români, fără a compromite calitatea și performanța. Lansarea pe piață în vara anului 2024 este așteptată cu interes, noul model promițând să redefinească standardele pentru vehiculele electrice accesibile